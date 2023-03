Ancelotti cambia sus preferencias en ataque

Álvaro Rodríguez es la cuarta alternativa del técnico del Real Madrid, por detrás de Benzema, Vinicius y Rodrygo El canterano ha adelantado a Marco Asensio, Mariano y Hazard, que es el último de la fila

El Real Madrid está atravesando una evidente sequía goleadora, aunque su técnico, Carlo Ancelotti, no parece dispuesto a variar su actual hoja de ruta. El italiano ha cambiado sus preferencias ofensivas a lo largo de los últimos meses y en estos momentos su cuarta alternativa, por detrás de Benzema, Vinicius y Rodrygo, es el canterano Álvaro Rodríguez.

Marco Asensio y Mariano Díaz han caído en el escalafón del técnico madridista, de la misma forma que Hazard ya había perdido su confianza a raiz de su discretísima aportación en el primer tramo de la temporada.

El delantero hispano-dominicano no entraba en los planes de Ancelotti para esta temporada, por lo que no es una sorpresa que no le haya alineado de titular ni una vez este curso. Su deseo era que dejara el club blanco el pasado verano, pero el premianense tenía otros planes y prefirió cumplir su contrato, que acaba el próximo 30 de junio.

El caso de Marco Asensio es diferente. El mallorquín había sido un recurso habitual para cubrir las bajas por lesión de Benzema o Rodrygo, pero últimamente ha perdido su estatus. Su última presencia data del derbi madrileño. Hasta entonces sumó diez partidos de titular, lo que le coloca en la 18ª posición en el ránking de una plantilla de 23 jugadores. Incluso Dani Ceballos ha sido más veces titular (11).

EJEMPLO

El último relegado en ataque es Eden Hazard. Su caso es llamativo. Da la sensación de que Ancelotti lo utiliza para dar ejemplo y avisar al resto de jugadores de lo que ocurre cuando uno se duerme en los laureles. La filosofía del técnico italiano es clara: el equipo está por encima de un jugador por mucho que sea el mejor pagado de la plantilla, como es el caso del belga. Ancelotti se ha olvidado completamente de él. No recurre a Hazard ni siquiera como revulsivo en las situaciones comprometidas.

El belga solo ha sido titular tres veces y en las tres ocasiones Ancelotti lo sustituyó cuando el equipo no estaba por delante en el marcador. En la Liga no es titular desde el 11 de septiembre pasado. Suma 26 partidos sentado en el banquillo y no juega ni un minutos desde el 3 de enero, coincidiendo con el partido de Copa contra el Cacereño.