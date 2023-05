Ancelotti: “El Barcelona ha hecho una temporada sólida y muy buena”

“Firmaría repetir las cuatro temporadas hechas aquí, y el club creo que también, aunque me siento mal por el papel en esta Liga” “Hazard tiene contrato un año más y lo que necesite de él lo hablaré con él. ¿Refuerzos? Estamos en ello, no os preocupéis”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, destacó la “buena temporada del Barça” en la Liga, en la que ha sido “muy sólido”. Consideró clave la derrota en el Nou Camp para dejar la competición un poco de lado “al haber 12 puntos de ventaja”. Asegura que se siente “mal” por el papel en la Liga, pero que han hecho dos temporadas “espectaculares” y que “firmaría repetir” los cuatro años que ha estado en el banquillo blanco. Apuesta por que se implante la tecnología del gol en la Liga, y esquivó como pudo las preguntas sobre Hazard y su futuro: “Si sigue, ya hablaré con él de lo que necesito de él”.

“Dejamos un poco atrás la Liga después partido perdido en Barcelona que aumentó la distancia a los 12 puntos. Perdimos el foco”, subraya y agrega: “El Barça ha hecho una temporada muy buena, ha encajado pocos goles y ha tenido mucha continuidad”. Reconoce que tras el Mundial les costó “volver” al nivel de la primera parte de la temporada y en ese análisis dice: “No hemos tenido problemas de delantera, hemos marcado muchos goles, el que más en la Liga. Nos ha faltado solidez atrás. Se habla fichar un delantero pero al analizar la estadística deberíamos fichar un defensa. No siempre con los números se puede explicar lo que ha pasado”.

CONTENTO DE SU TRABAJO EN EL MADRID

Hizo un análisis de sus cuatro Ligas al frente del Madrid, peleando las dos primeras, ganando la tercera y renunciado muy pronto a la cuarta: “Este año la Liga no ha sido buena y me siento mal. En general ha sido una temporada buena; desde mi regreso, han sido dos temporadas espectaculares y me encuentro bien. Y firmaría el papel hecho en los cuatro años que llevo aquí. Hemos ganado 10 títulos, dos Champions, lo firmaría inmediatamente. Pero no sólo yo, creo que el club también”.

Elude hablar de refuerzos para potenciar los puntos débiles del equipo esta temporada: “Estamos en esto. No os preocupéis. Hablar de nombres no es correcto, porque sus equipos están ante retos muy importantes. ¿Un delantero como Joselu? Sí me gusta, como Aspas, Morata por hablar de los españoles. Pero siempre te gustan los que tienen gol”.

A Ancelotti le costó más de la cuenta hablar de Hazard y de su situación, sobre todo cuando se le preguntó si lo pondría ante el Sevilla con cuatro bajas en la delantera. Primero sonrió, hizo un silencio y dijo: “Intentaré sacar un equipo para ganar aunque no tengamos los delanteros habituales. Tenemos alineación muy competitiva, seguimos teniendo delanteros muy buenos y será competido”, ante la insistencia, se arrancó: “No tienes paciencia, espera a mañana a que dé la alineación. Nunca he adelantado el once el día anterior”.

CONFÍA EN MENDY Y TCHOUAMENI

Por último, le preguntaron si para él sería más fácil que el belga se fuera: “Tiene contrato, se presupone que se queda aquí. Si no está contento tiene que pedir al club una salida. Y lo que necesite de él si sigue, lo hablaré con él”. El italiano apuesta por “incrementar la tecnología del gol” en LaLiga, porque es “importante y desde la llegada del VAR han mejorado muchas cosas”. “Si el problema para la tecnología del gol es de dinero, se puede resolver pronto”, agregó.

De Rodrygo dijo que “solo le falta un poco de continuidad para ser más protagonista”; entiende que Nacho se lo esté pensando, “está en su mano seguir”; no le preocupa el lateral izquierdo para la próxima temporada por que tiene “mucha confianza en Mendy”. Y de Tchouameni le augura un gran porvenir: “Sorprendió a todos en la primera parte de la temporada, y después del Mundial bajó un poco. Es muy joven y ha venido al Real Madrid para sustituir a una leyenda como Casemiro. Es una pieza muy importante para el futuro del Real Madrid”.