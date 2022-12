Ancelotti asegura que no abandonará el Real Madrid

"Tengo contrato hasta el 30 de junio de 2024 y, si el Madrid no me echa, hasta aquel día no me voy a mover" El técnico italiano reafirma que su compromiso con el club blanco es firme

El técnico del conjunto blanco se pronuncia sobre su estancia en el Real Madrid y los planes de futuro que le deparan a partir de 2024, cuando termina su contrato con el club de Florentino Pérez.

Carlo Ancelotti seguirá en el Real Madrid. Así ha mostrado sus intenciones de no moverse de la capital española. “No sé lo que me depara el futuro, vivo día a día. De momento, estoy genial en Madrid, tenemos muchos objetivos en esta temporada. Habrá tiempo para pensar en mi futuro, tengo contrato hasta el 30 de junio de 2024 y, si el Madrid no me echa, hasta aquel día no me voy a mover”, declaró en Radio Anch’io Sport.

Estas últimas semanas surgieron rumores de que el técnico italiano acabaría en el banquillo de la selección brasileña. Ancelotti desmintió los rumores, y comentó que su presente y un futuro a corto plazo están en Madrid.

Más allá de estas declaraciones, habló sobre el Mundial de Qatar, donde ha puesto un ojo para buscar posibles nuevas incorporaciones a su plantilla. “Ha sido muy bonito y terminó con una final hermosa. Argentina mereció ganar, encontró su convicción y se agarró a un Messi fantástico. Ganaron por dos motivos: porque tienen a buenos jugadores y al mejor, y porque se apoyó esta calidad con nuevos como Álvarez y Enzo Fernández, con un colectivo con una buena actitud defensiva”.

Enzo Fernández es uno de los objetivos del Real Madrid. El argentino podría llegar en invierno o de cara a la siguiente temporada.