Ancelotti: “El Arsenal nos superó en todos los registros”

Ancelotti es reflejo del mal momento de su equipo. Se le vio apagado, parco en palabras y con un semblante serio en su comparecencia ante la prensa. “Son momentos difíciles”, reconocía por el 3-0 contra el Arsenal admitiendo que corrieron “menos en todos los registros”.

No enfatizó como en días anteriores que siguen “en la pelea por la Liga”, y no “entiende” por qué no juegan el sábado para preparar la Champions. Asegura que sigue teniendo el “apoyo” del club y se agarra a su contrato. Quiere ver a un equipo que “recupere las sensaciones ante el Alavés, es fundamental” para afrontar con más garantías ese intento de “remontada”.

“Después de cada derrota pasa lo mismo. Son momentos difíciles, pero tenemos que pensar en cómo darle la vuelta. Afortunadamente, después de una derrota tienes la oportunidad de hacer un buen partido y recuperar las buenas sensaciones”, dice sin demasiada convicción, pero recalca que “el equipo ha entrenado muy bien y está focalizado ganar el partido ante el Alavés”.

Futuro y remontada

Se ha visto las caras con Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, pero se alejó de contestar si seguirá o no: “Esa pregunta no tienes que hacérmela a mí, pero el contrato está claro. Hablaremos como siempre a final temporada.

El club siempre me apoya, sobre todo en los momentos difíciles”. Habría malestar en la directiva por tener el equipo que menos corre en comparación con otros: “Así es y eso nos ha afectado. Se podía hacer mucho más, pero no solo en esto. Nosotros también miramos la estadística”.

“Si corremos menos es por las características de los jugadores. A pesar de esto, hemos ganado dos Champions. Contra el Arsenal corrimos menos en todos los registros: en el número de esprints, en la distancia total, ellos trabajaron más que nosotros, nos superaron en todo”, reconoce. “¿Aislarnos antes del Arsenal? Tenemos una oportunidad muy importante de recuperar las sensaciones ante un rival que compite muy bien y que pelea por no descender”.

Con recursos para remontar

Ancelotti insistió varias veces que tienen en que recuperar las sensaciones, “es necesario jugar bien y ganar”. Después llegará el Arsenal: “No sé si este año podremos remontar, pero aspiramos a conseguirlo. Lo vamos a intentar. Somos el único equipo al que le ha pasado muchas veces y ha podido hacerlo. Lo intentaremos hasta el último minuto empezando ante el Alavés”. Su “argumento” para poder conseguirlo son “los recursos” que tiene en la plantilla.

“Sí, somos el único equipo cuartofinalista de la Champions que jugamos el domingo. Es lo que hay esta temporada, ha sido así siempre, no se entiende. Pero tenemos más de 72 horas de descanso y no nos podemos quejar”, decía contrariado. Informaba que Ceballos tiene el alta médica y sobre el apagón goleador de Rodrygo y Vinicius, no tiene explicación:

“Ha sido un bajón de nivel general, no sólo en ataque. Hemos encajado demasiados goles en los últimos partidos y es ahí donde hay que poner el freno, porque la solidez defensiva es muy importante. Sobre todo en los momentos en que los delanteros no están siendo tan efectivos”.