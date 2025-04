Ancelotti: “El Arsenal es muy completo, lo hace todo bien”

Carlo Ancelotti sabe lo que se van a encontrar este martes en Londres, “un Arsenal que hace bien muchas cosas” de un partido que “no será decisivo”. Resaltó la figura de Arteta, que ha hecho de los gunner “un equipo top en Europa”. No le preocupa que la gente se haya cansado de él, solo “que no se canse la persona más importante del club”, y tampoco le ocupan las críticas “con partidos cada tres días”. Insiste en una cosa “en ejecutar” el partido que ha preparado y es que sus jugadores últimamente no responden a lo que les pide.

“Estamos preparando bien el partido ante un rival que hace bien muchas cosas. El Arsenal es muy completo, ejecuta bien las transiciones, responde en bloque bajo, hace una buena presión… Lo preparamos bien, con un planteamiento claro y vamos a intentar ejecutarlo”, subrayó el italiano, que calificó de “fantástico” el trabajo de Arteta: “Con él el Arsenal es mucho más fuerte e irán mejorando en el futuro. Lleva aquí cinco años para construir un equipo top en Europa. No hay muchos equipos que lo hagan todo bien. Los hay que hacen algunas cosas bien, pero ser completos, pocos”.

Balón parado y cansancio

Es consciente de que el balón parado es uno de los fuertes del equipo inglés y que tienen que “defender lo mejor” que puedan, pero reivindica el de su equipo: “Nosotros también podemos hacer daño. Es un aspecto muy importante del juego”. Elogió a Odegaard, que dejó el Madrid “porque no tenía hueco e hizo bien”: “El talento que tiene ahora es el de los 16 años. Tuvo carácter y coraje para salir y encontrar una buena experiencia y convertirse en uno de los mejores de Europa”

En el aspecto personal, asegura que no sabe pero que entiende que la gente se canse un poco de él, pero se centra en una cosa: “A mí no me parece que la persona más importante de este club esté cansada. Es lo que importa, está conmigo, me ayuda, el resto me da igual”. Agrega que no le ocupan las críticas: “No podemos pensar en eso cuando tenemos un partido cada tres días, y este contra el Arsenal es importante, pero no será decisivo porque hay otro en el Bernabéu”.

Experiencia las claves

“La experiencia de algunos jugadores es muy importante en partidos así. No tienen miedo de jugar partidos así, porque llevan disputados muchos. Además, ayudan a los jóvenes y les dan confianza”. La clave para el partido es “tener personalidad y coraje para hacer el partido que se ha preparado”, y no le preocupa que Rudiger, Modric, Camavinga o Endrick vean otra amarilla y se pierdan la vuelta: “Si no pueden jugar en Madrid, tenemos suplentes”.

Dejó en el aire quién tirará los penaltis, si Valverde jugará de lateral derecho y espera que “Vinicius puede hacer un buen partido, ya que ante el Valencia pudo jugar mejor” y fue objeto de pitos que no valoró. Tiene claro que cree en que pueden ganar todos los títulos: “Sí, si no, no estaría aquí. Tenemos todos los recursos, hay que intentar hacerlo y si no sale bien, ya pensaremos en la próxima temporada”. Por último, y tras la derrota ante el Valencia dijo que “es muy complicado rendir siempre 100x100 mental y físicamente”. “Hay muchas lesiones que complican las rotaciones y más ahora que las necesitamos. El otro día descansó Asencio, porque estaba agotado”, concluyó.