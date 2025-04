Ancelotti armará un once en Vitoria pensando en ‘la remontada’ del Real Madrid el miércoles en el Bernabéu

Mientras el entorno del Real Madrid vive excitado con la posibilidad de que se produzca otra remontada histórica el próximo miércoles en Champions ante el Arsenal, Carlo Ancelotti trabaja pensando en cómo presentar un once competitivo en Vitoria el domingo al tiempo que da descanso a alguno de los titulares de su equipo que llegan muy castigados a estas alturas de la temporada. De hecho, ni siquiera estará él en el banquillo, al ser sancionado por acumulación de amonestadicones, dejando su sitio a su hijo Davide.

Rudiger y Asencio, exprimidos

En defensa es donde más problemas tiene el técnico porque a las lesiones de larga duración de Dani Carvajal y Militao, se suma los problemas que arrastra Antonio Rudiger, el agotamiento de un Raúl Asencio que está afrontando una temporada muy exigente en su salto al primer equipo, o el acondicionamiento de un Alaba que no está en la forma necesaria para rendir al máximo nivel.

Rudiger, de 32 años, arrastra molestias en el menisco y en la cadera durante toda la temporada. El alemán está sacrificándose por el equipo, y es el tercer futbolista de campo del Real Madrid que más minutos ha jugado este curso (3.720) solo por detrás de Valverde (4.012) y Mbappeé (3.910).

El alemán se ha convertido en un bastión ofensivo hasta el punto que Florentino Pérez se ha saltado una de principios innegociables ofreciendo al teutón dos temporadas de renovación, pese a tener más de 30 años, aunque la segunda sería en función de que en la anterior sume un número mínimo de partidos o minutos. Rudiger tiene contrato hasta final de 2026, por lo que seguiría siendo jugador blanco hasta 2028, teniendo para entonces 35 años.

El caso de Raúl Asencio tiene más que ver con la carga enorme de presión y tensión que ha sufrido en esta temporada de estreno la primera plantilla del Real Madrid. El canario suma ya 2.296 minutos en 32 partidos, en los que se ha ganado la titularidad en el centro de la defensa junto a Rudiger. Asensio ha llegado muy cansado a esta recta final y Ancelotti está tratando de administrar las pocas fuerzas que le quedan, lo que le ha llevado a darle descanso en partidos en dos de los últimos cinco partidos de Liga, ante el Betis en el Villamarín y en el Bernabéu con el Valencia. En ambos perdió el Real Madrid. Sin embargo, en Champions ha sido titular y ha jugado todos los minutos de las eliminatorias ante el Manchester City, ante el Atlético y la ida en Londres ante el Arsenal.

David Alaba es un caso diferente porque el austriaco se ha perdido la primera mitad de la temporada y ahora lo que adolece es de ritmo de competición para ayudar al equipo, lo que no fue impedimento para que Ancelotti apostase por él como lateral titular en el Emirates, donde sufrió mucho en la marca de Saka. Debido a todo esto, la zaga que saltará al césped en Vitoria podría ser una defensa inédita esta temporada con Lucas Vázquez en el lateral derecho y Fran García en la izquierda, mientras forman dupla en el eje un Aurelien Tchouameni que no jugó en Londres por acumulación de tarjetas, y a su lado David Alaba. El austriaco está bien físicamente y puede seguir sumando minutos ante el Alavés, lo que permitiría a Ancelotti dar descanso a Rudiger y a Asencio de cara al choque del miércoles en Champions.

Pendientes de Valverde y de Ceballos

Federico Valverde es otro de los jugadores que está acusando el calendario ya que Carletto cuenta con él para jugar en diferentes posiciones, participando en 48 partidos en los que ha acumulado 4.012, más que ningún jugador en los clubes europeos. ‘Pajarito’ se perdió a principios de marzo los partido con el Betis y la Real Sociedad, en la ida de Copa, por unas molestias musculares que no terminan de desaparecer. Lo que invita a pensar que tampoco estará en el once de Vitoria para no arriesgar.

Pendientes como están de la recuperación de Ceballos y Mendy, en el medio Ancelotti cuenta con Modric, Camavinga, un Arda Guler que ha alineado en esa posición en alguna ocasión, y Brahim, que también lo ha hecho ahí. Por delante se da por hecho que Endrick, Guler y Brahim, si no entran en el medio ninguno de los dos últimos, darán descanso a Rodrygo, Vinícius, Bellingham y Mbappé de cara al miércoles. Carletto sabe de la importancia del encuentro en Mendizorroza, sobre todo tras el mal resultado en la ida de la Champions, porque la Liga sigue estando a tiro para los blancos. Además, el Real Madrid, que juega el domingo a las 16.15 ya sabrá que ha hecho el Barcelona en Butarque, donde se medirá a un Leganés muy necesitado el sábado a las 21.00 horas.