Ancelotti, sobre el arbitraje: "Ha pasado algo inexplicable"

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, compareció esta mañana ante los medios de comunicación en rueda de prensa, enmarcada en la previa del partido de los cuartos de final de la Copa frente al Leganés. Sin embargo, casi la mitad de las preguntas estuvieron enfocadas en la carta enviada por el club blanco a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y al Consejo Superior de Deportes (CSD) como una protesta formal sobre el sistema arbitral.

Todo nace a raíz de la entrada de Carlos Romero sobre Mbappé durante el Espanyol - Real Madrid de LaLiga, que no fue sancionado con tarjeta roja. "[...] las decisiones en contra del Real Madrid han alcanzado un nivel de manipulación y adulteración de la competición que ya no puede ser ignorado. [...] Este escándalo arbitral no es un caso aislado. El sistema arbitral español está completamente viciado y estructuralmente diseñado para protegerse a sí mismo", rezaban algunos fragmentos de la carta.

Ancelotti, en su primera respuesta al respecto, aseguró que "ha pasado algo inexplicable, lo que pedimos es una explicación porque no se ha hecho nada para tutelar la integridad del futbolista". El italiano ahondó más en su respuesta, dejando claro que "si no hay explicaciones, es que hay un problema y alguien tiene que arreglarlo".

Por ello, 'Carletto' considera que "es una oportunidad que tiene el fútbol español para cambiar algo", añadiendo que comparte "completamente el comunicado". Preguntado por la diferencia con otras ligas, Ancelotti opina que en Inglaterra, los árbitros "tienen menos presión y, por ello, sacan un mejor rendimiento".