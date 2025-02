Ancelotti, ángel o demonio

Eliminar al Manchester City y la manera de hacerlo ha devuelto la credibilidad a Carlo Ancelotti. El italiano lleva una temporada en la que tan pronto era ángel como demonio, aunque más demonio por el fútbol ramplón y deslavazado que desplegaba el Real Madrid. Sin embargo, con la llegada de 2025 han ido mejorando para recuperar la imagen que se esperaba de un equipo campeón, que se reforzó con un jugador diferencial como es Kylian Mbappé.

El Barça, la piedra en el camino

Dejar en la cuneta al equipo de Guardiola, su principal rival continental en los últimos cuatro años le ha valido al italiano el reconocimiento del entorno madridista más servil, con una cascada de elogios que el italiano se ha encargado de neutralizar. La experiencia es un grado, y sabe que tan pronto está arriba como abajo dirigiendo a un equipo con unas exigencias tan altas como las que tiene el Real Madrid.

"Es imposible callar bocas, porque no es posible ganar todos los partidos. Habrá partidos que no se puedan ganar y las bocas no se callan", dijo para silenciar a esos desmesurados aduladores que florecen en las victorias. El italiano ha estado seis meses predicando en el desierto, pero cuando el agua llegaba al cuello ha conseguido que sus jugadores atiendan a sus plegarias para que obedezcan sus consejos y hacer un equipo compacto, solidario, comprometido y trabajador.

Dudas enterradas

Ancelotti se ha defendido cuando ha sido atacado y lo ha hecho desde el sentido común. Reconocía que había fallos, cosas que mejorar, pero se reivindicaba recordando en los malos momentos que el equipo seguía vivo en todas las competiciones. La piedra en el camino ha sido el Barcelona, como lo fue el Atlético la pasada, que ha destrozado a su equipo en los dos partidos que han jugado. Los de Flick fueron capaces de quitarles uno de los tres títulos que ha disputado, la Supercopa de España, tras ganar la de Europa y la Intercontinental.

También ha enterrado, de momento, esa acusación de que su equipo había perdido los partidos importantes (Lille, Milán, Athletic y los dos ante el Barça) y que no podía con otros que tienen sus mismas aspiraciones (At. Madrid). Eliminar al City y de la forma que lo han hecho, por mucho que el equipo de Guardiola esté en crisis, devuelve a Ancelotti el halo de ángel, y el entorno madridista se está encargando de recordar ese impresionante currículo que adorna su trayectoria.