Ancelotti: "Ahora llega lo bueno para nosotros"

El técnico del Real Madrid se mostró muy optimista sobre lo que queda de temporada "La plantilla empieza a estar muy bien", ha reconocido el italiano sobre el momento de los blancos

Carlo Ancelotti atendió a la prensa antes de que el Real Madrid reciba este jueves al Valencia en el Santiago Bernabéu, escenario en el que los blancos jugaron un gran partido ante la Real Sociedad el pasado domingo pese al empate sin goles final. "Repetimos lo bueno que hicimos en la segunda parte contra el Atlético y el Villarreal, pero contra la Real fue un partido completo desde el primero al último minuto", no dudo en reivindicar el técnico.

Y es que el italiano tiene claro que "el equipo está mejorando en todos los aspectos: a nivel físico, en la condición individual de los jugadores... Y se pueden jugar partidos con más intensidad". Eso sí, no se atrevió a avanzar la gasolina con la que cuentan sus jugadores. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Pero en febrero el equipo va a crecer su rendimiento. Es un mes muy importante".

En ese sentido, la distancia en LaLiga con el Barça le preocupa, pero no cree que sea insalvable. De hecho, rectificó cuando le preguntaron por los "seis puntos de diferencia" señalando que "son cinco, ¿verdad? ¿Son cinco o seis?". Ancelotti repitió una idea formulada en anteriores comparecencias: "Tenemos el mismo ritmo del año pasado, pero el Barça lo está haciendo mucho mejor. Si son muchos o pocos (puntos) no lo sé, pero tenemos mucha confianza en pelear hasta el final".

Sus argumentos son que "el equipo ha tenido mejoría, estamos llegando a un nivel muy bueno y se puede pelear en todas las competiciones. Sin duda". De ahí que explicara que "la plantilla empieza a estar muy bien", algo que "podía ser previsible" tras "un mes de enero más complicado, del que hemos salido bastante bien y creo que ahora va a llegar lo bueno para nosotros".

El Madrid no tira nada

Los blancos están inmersos en la pelea por LaLiga, la Copa, la Champions y el Mundial de Clubs, pero para Carlo todo es importante: "No tiramos ninguna competición porque estamos muy cerca. Este club no tira competiciones y no queremos tirar ni un partido". En lo que sí se extendió fue a la hora de hablar de las rotaciones y en cómo dosificar a sus jugadores: "Es muy importante dosificar porque es un calendario increíble. Aquí no se para". Y aprovechó para hablar de un calendario cargadísimo de partidos: "LaLiga quiere hacer lo suyo, la Federación Española lo suyo, la FIFA, la UEFA… Cada uno quiere hacer lo suyo y los jugadores no tienen días de descanso. A mí me aburre tener días de descanso, pero tenemos que parar un momento y hablar de los los jugadores. Si se cansan los jugadores, aquí cerramos".

Ancelotti entiende que es parte del espectáculo, pero pide una reflexión: "Aún no se han cansado, pero es un tema muy serio. Nos ilusiona mucho jugar unas semis contra el Barça o los octavos contra el Liverpool, pero hay un limite en todo y en este momento se está superando. Todos juntos tenemos que hacer algo para evitar esto".