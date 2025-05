Ancelotti ahonda el misterio sobre Rodrygo

Rodrygo tampoco está para jugar en la fecha FIFA de junio. Este es el teórico motivo por el cual Carlo Ancelotti, que era su entrenador hasta el domingo pasado, no lo incluyó en su primera lista como seleccionador brasileño. La decisión, sin embargo, no deja de crear cierto estupor y no despeja el enigma sobre qué está ocurriendo con el delantero paulista, que ha desaparecido del mapa.

Preocupados por la ausencia de Neymar Jr., que no regresará a la Seleção hasta que recupere el tono físico, nadie le preguntó a Carletto en su comparecencia en un hotel de Río de Janeiro qué está ocurriendo con el exfutbolista del Santos. Eso sí, en medio de una respuesta, el italiano dejó caer que "Rodrygo está lesionado" abrazando el discurso oficial del Real Madrid.

El debut de Ancelotti con la Seleção está programado para el jueves día 5 de junio, en Guayaquil (ya la madrugada del día 6 en horario peninsular español), y luego volverá a jugar el martes día 10 en la Neo Química Arena, de São Paulo, contra Paraguay. Por tanto, Rodrygo, en teoría, no tendría condiciones de juego a una semana vista del estreno del Real Madrid en el Mundial de Clubes de la FIFA, que ocurrirá el día 18 contra el Al-Hilal saudí en el Hard Rock Stadium, en Miami.

¿Qué le estaría ocurriendo al brasileño? El misterio continúa. La versión de que una gripe le hizo perder cuatro kilos se antoja como poco verosímil para justificar tanto tiempo en el dique seco. Que el futbolista necesite recuperarse psicológicamente es un debate muy personal en el que es imposible entrar por la privacidad que estas situaciones requieren.

Mes y medio de baja

La no convocatoria de Brasil significa que Rodrygo estará, como mínimo, un mes y medio de baja. Su última actuación se remonta a la noche del sábado 26 de abril en la final de la Copa del Rey, en La Cartuja, cuando el súper Barça de Hansi Flick ganó a los blancos (3-2) con un último tanto de Jules Koundé en la prórroga, aprovechando un fallo estrepitoso de Modric. Aquel día jugó la primera parte y fue sustituido, al descanso, por Mbappé.

El brasileño se ausentó del partido liguero en el Bernabéu que el Madrid ganó 3-2 al Celta de Vigo. Fue convocado para el clásico de Montjuïc que decidía la Liga... y no salió del banquillo en el cuarto correctivo que el Barça infligió al Madrid en esta temporada (4-3). Algunos llegaron a decir que Rodrygo se borró y se negó a salir a jugar cuando Ancelotti lo quiso poner en el segundo tiempo.

A partir de entonces, no fue convocado ninguna vez más por el técnico italiano en las tres últimas jornadas de Liga, lo que aumentó las especulaciones sobre su enfado con el club y su decisión, ya tomada, de buscarse un nuevo equipo de forma inminente.

Hay 'caso Rodrygo'. Y el mensaje en las redes sociales del delantero de quince días atrás no cerró el debate ni aclaró nada. "Volveré pronto. Dejen de crear cosas", dijo.

En su presentación como nuevo entrenador merengue, Xabi Alonso tampoco aportó nuevas pistas sobre el futuro del extremo. "Rodrygo es jugador del Real Madrid y hablaré con todos los que sean jugadores del Real Madrid. Merecen una respuesta y la necesitamos. Rodrygo es un jugador espectacular, lo necesitaremos", se limitó a decir.