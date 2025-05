Ancelotti se adelanta y anuncia la llegada de Xabi Alonso: "No quiero dar consejos, cada uno tiene su idea"

A pesar de que es un secreto a voces, el Real Madrid no ha hecho oficial todavía que Xabi Alonso será el sustituto de Carlo Ancelotti en el banquillo. Sin embargo, el italiano se encargó de anticiparse a los comunicados y lo anunció en la que fue su última rueda de prensa en Valdebebas como técnico del equipo blanco.

"No quiero dar consejos (a los que vengan), cada uno tiene su idea de fútbol. Es una suerte entrenar al Real Madrid. Xabi es el primero que vendrá después de mí y le deseo toda la suerte del mundo. Tiene las características para entrenar este club", afirmó Ancelotti.

Lejos de sentirse triste por dar por finalizada esta etapa, el técnico afirmó estar "muy contento" por todo lo que ha conseguido en sus dos ciclos en el equipo madridista.

"Estoy orgulloso de haber entrenado a este club, haber entrado en la historia consiguiendo títulos. Ese era el objetivo. No había otra forma de despedirse que con el cariño que le tengo al club y que el club me tiene a mí, no había otra manera", explicó ante los medios.

"No estoy triste, para nada, estoy muy contento. Ha sido una etapa muy importante en mi trayectoria. He intentado hacer todo lo que podía por el club y lo hemos conseguido, me voy contento. Este día tenía que llegar antes o después. Agradecer a todos los que han estado conmigo, mis jugadores, mi presidente, mi junta directiva, mi club", añadió el entrenador italiano.

Ancelotti ya llegó a la sala de prensa de buen humor, bromeando con su salida. "¿Qué pasa aquí? ¿Se marcha alguien?", dijo entre risas nada más sentarse, lanzando además un pequeño 'zasca' a los medios: "Considero un éxito aguantar 700 ruedas de prensa con vosotros, lo considero un título más. También lo he pasado bien con vosotros, pero aguantar las 700 no ha sido tan sencillo. Las preguntas de algunos de vosotros no siempre han sido bonitas".

El italiano mantuvo en todo momento la elegancia que le caracteriza y avisó que probablemente se emocionará en su homenaje en el Bernabéu: "En mi genética está que me emociono muy rápido, lo hacía mi padre y mi abuelo. Mañana si me sale llorar no hay ningún problema, no me escondo. Será un día bonito, lo comparto con Luka (Modric), que ha sido un apoyo espectacular, una leyenda. Despedirme con él me parece bonito".

El técnico dejó claro que quiere que le recuerden "como un buen entrenador", pero sobre todo "como una buena persona" y además explicó cuáles han sido sus mejores noches en el Bernabéu: "Es difícil elegir, muy difícil. Obviamente en mi recuerdo están las remontadas, porque han sido algo que todavía no se explica. Creo que me quedo sobre todo con eso y después los títulos y finales que hemos ganado. Las remontadas contra el City, el Chelsea y el PSG son inolvidables".

Ancelotti también tuvo palabras de cariño para Brasil, la selección que dirigirá: "Es una gran ilusión y me encanta esta oportunidad de poder preparar un Mundial con Brasil. Son días muy bonitos, con mucha emoción".

Antes de que la sala de prensa al completo se levantara para aplaudirle y despedirle, el italiano dejó una declaración que probablemente quede para siempre en la memoria de los madridistas: "Se puede pensar que después de una generación dorada, Modric es uno de los últimos. Falta Carvajal. Es el ciclo que se acaba, una generación que se acaba, pero no quiere decir que el club tenga que construir una nueva generación. Empieza una nueva era, el madridismo no tiene que preocuparse. Esto es un club que quiere estar siempre al máximo nivel. Se acaba la carrera de Ancelotti, Modric, Kroos, Casemiro, Cristiano, Benzema, Ramos, Casillas... Pero el Madrid sigue siendo el mejor club del mundo".