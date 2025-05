Ancelotti se abre en canal: "Mi Brasil va a jugar como el Madrid del año pasado"

Ya instalado en Río de Janeiro, la que será su casa durante algunos tramos del año, Carlo Ancelotti ha empezado una nueva vida. Tras dejar el Real Madrid, el técnico madridista aceptó una oferta de la selección brasileño que le rondaba desde hacía mucho tiempo. El italiano aceptó el cargo con el objetivo de lograr el 'hexa', la sexta estrella de un país que no sabe lo que es ganar una Copa del Mundo desde 2002.

'Carletto' deja un gran legado en el club blanco. Pero la exigencia de Florentino y el madridismo es máximo y la temporada en blanco, junto con un juego deficiente del equipo, hicieron que las dos partes decidieran separar sus caminos. En el recuerdo quedará para él un bonito homenaje del Bernabéu.

Ancelotti ha tocado muchos temas en una entrevista concedida al 'Diario Marca'. Por ejemplo, el de su sucesor en el cargo, Xabi Alonso: "Hemos hablado. Ha hecho un trabajo increíble en el Bayer Leverkusen. No necesita de mis consejos porque conoce el club a la perfección. Era una elección natural. Va a hacer un gran trabajo en el Real Madrid".

Respecto a su marcha del Madrid, cuenta que "los resultados no han sido los esperados. El juego del equipo tampoco estaba siendo bueno. Era el momento de hacer algo. Tras la eliminatoria ante al Arsenal lo hablamos y lo decidimos. Era algo que se veía venir. El equipo no estaba bien y ahí nos dimos cuenta todos de que era lo mejor, que el Real Madrid buscara y yo mirara a Brasil".

PRIORIDAD

"Siempre he dicho la verdad. Mi prioridad ha sido el Real Madrid en todo momento. En el primer acercamiento, el club me ofreció una renovación de contrato y no existió duda alguna. Siempre he dicho que iba a estar en el Real Madrid mientras pudiera", comenta respecto a por qué elige ahora dar el salto a Brasil, sobre lo que añade que "es fácil. Es la mejor selección del mundo. No lo digo yo, lo dicen las cinco estrellas de su camiseta. Ninguna otra selección llega a su altura. Ahora tengo el reto de conseguir la sexta. ¿Italia? Ahora mismo lo dirige un amigo mío, como Spalletti, que es un grandísimo entrenador. No me llamaron, algo que se hizo Brasil hacía ya tiempo. Las circunstancias se han dado ahora y asumo plenamente el reto de traer la sexta Copa del Mundo a Brasil, pero para ello necesitamos que todo el país esté a nuestro lado".

¿Cómo jugará Brasil? "Mi Brasil va a jugar como el Real Madrid, pero no como el Real Madrid de este año, sino como el Real Madrid del año pasado. Eso es lo que quiero", asegura.