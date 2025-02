Ancelotti, rotundo sobre la bronca de Modric a Vinicius: "Hay que respetar lo que dice Luka siempre"

Feliz por el triunfo a última hora (y especialmente por haber evitado una prórroga), Carlo Ancelotti dejó claro en la rueda de prensa que la situación del Madrid es de "emergencia" debido a las bajas. En un partido con claro protagonismo de los canteranos, también advirtió que él pone "un equipo para intentar ganar el partido, no para dar minutos a la cantera".

"Ha sido un partido igualado. No hemos empezado bien. El Leganés ha jugado muy bien. Atrás hemos sufrido un poco y es normal. Jacobo ha pagado el primer partido con nosotros, estaba muy nervioso al principio y poco a poco ha empezado a tener más acierto en las jugadas", explicó el entrenador madridista.

Ancelotti también tuvo elogios para el gran protagonista del encuentro: "Gonzalo está en una racha muy buena con el Castilla. Tenemos que estar satisfecho con lo que han hecho los jugadores. Si bien hacen errores, han aportado al equipo y tenemos que contar con ellos. Es un momento difícil que hay que sacar adelante. Estamos en la semifinal y los jóvenes han aportado".

"La cantera suma. Los que trabajan abajo están haciendo muy buen trabajo. Obviamente les falta experiencia, pero lo están haciendo muy bien. Con Jacobo hay que tener en cuenta que ha salido de una lesión bastante larga. Ha empezado a jugar ahora, pero todavía le falta algo", analizó el italiano.

"¿Bronca de Modric a Vinicius? Si lo ha dicho Modric, hay que respetar lo que ha dicho Modric siempre" Carlo Ancelotti

Eso sí, como ya hiciera hace unas semanas, Ancelotti volvió a dejar claro que su misión es que el equipo gane: "Pongo al equipo para intentar ganar el partido, no para dar minutos a la cantera. Tenemos que estar contento con que la cantera esté aportando al primer equipo".

Además, el entrenador defendió a un Jacobo Ramón que no tuvo su mejor noche: "Es cierto que Jacobo no es lo que ha jugado hoy. Creo que ha pagado mucho el que sea su primer partido con el primer equipo. Es un defensa muy bueno, contamos con él y estará con nosotros hasta el final de la temporada y va a jugar mejor que hoy".

"El gol de Gonzalo ha llegado en el tiempo justo. Una prórroga te costaba un poco más de recuperar. Creo que el equipo está bien. Hemos dejado algunos jugadores fuera para que estén listos para el sábado y estaremos bien preparados", sentenció el italiano.

Ancelotti también dejó pistas sobre lo que puede ser el once ante el Atlético de Madrid: "Creo que Camavinga va a recuperarse para el partido del sábado. Es una duda, como Valverde. Hoy Lucas Vázquez tenía un pequeño problema y ahí está la duda. Tchouameni estaba muy contento de jugar como pivote defensivo, pero ya le he dicho que no esté demasiado feliz".

"Creo que tenemos que pensar partido a partido. La emergencia que tenemos hay que manejarla. Hay que hacer una buena alineación para el sábado y después veremos qué pasa. Valverde aporta mucho también como lateral. Donde lo pongo, cumple", afirmó el técnico del equipo blanco.

Bronca entre Modric y Vinicius

Modric fue protagonista con un gol / Juanjo Martín

Preguntado por una bronca de Modric a Vinicius en la recta final del encuentro, Ancelotti fue muy rotundo: "Si lo ha dicho Modric, hay que respetar lo que ha dicho Modric siempre".

"En la alineación hemos tenido en cuenta los próximos dos partidos. No queríamos desgastar al equipo para el sábado. No solo por esto, también los jóvenes que tenemos tienen que tener minutos para que puedan coger ritmo y ser más útiles en los próximos partidos", expresó el entrenador transalpino.

Para concluir, tiró de ironía con el partido de Vinicius y la amarilla que recibió el brasileño: "A nivel futbolístico ha sido el Vinicius de siempre, muy fresco y contundente a la hora de encarar. Ha tenido muchas oportunidades. Después, la tarjeta... Nada nuevo, todo normal".