El análisis de Sampaoli sobre Mbappé: "Se le ve muy incómodo"

En la entrevista con SPORT, Jorge Sampaoli también tuvo espacio para recordar su etapa en el Olympique de Marsella, donde decidió dar un paso al costado tras haber clasificado al club a la Champions League en 2022: “Fui ambicioso, porque le dije al presidente que quería ganarle a París. Es una ciudad muy particular y muy exigente con el escudo que representa el Olympique. Pero cambió el club de director deportivo, buscaban otros perfiles de futbolistas y entendí que la cosa iba por otro lado. Preferí marchar”.

Su gran rival, el PSG, contaba con Mbappé como figura, nombre que hoy pasa por las filas del Real Madrid y que también mereció la opinión del argentino: “Estábamos hablando de Lamine, que se puede comparar con Messi porque tiene el individualismo y aparte la conexión con la otredad. A Mbappé le cuesta un poco más. Lo comparo más con Cristiano, un jugador que siempre está pensando en él y en el arco. Y en la etapa de París era determinante por izquierda, de extremo a 9. Nosotros enfrentamos un gran partido con Francia que terminó 4-3 y que erramos un gol que podía haber sido 4-4 sobre el final. Pero en el Madrid ahora está Vinicius. Realmente se lo ve muy incómodo, muy encerrado. No conoce los tiempos de ataque en ese lugar. De cualquier manera ha hecho goles importantes. Pero no es el jugador que yo vi en Francia ni en el Mundial de Qatar tampoco”, sentenció Sampaoli.

EXPERIENCIA EN SEVILLA Y ARGENTINA: "FUE UN ERROR"

Echando la vista atrás, el de Casilda apuntó a sus primeros días en Sevilla en 2016: “Esa experiencia fue muy linda porque yo me junto con Juanma Lillo y empezamos a construir un equipo para el juego de posición. Y la verdad que lo construimos. Fue un año donde disfrutamos todos los partidos”.

Jorge Sampaoli en los estudios de SPORT / JAVI FERRANDIZ

De ahí llegó la oportunidad con Argentina, aunque no salió como esperaba: “Esa fue una muy mala elección. Más allá de que la elección tuvo que ver con el corazón y no con la razón. Era momento de crisis. Argentina fue al Mundial, un grupo de futbolistas que estaba muy, muy enojado con la selección. Inclusive, Leo había amenazado de renunciar a la selección en aquel momento. Son todas sentencias que son muy difíciles de cambiar. Pero bueno, clasificamos en el último partido al Mundial, contra Ecuador en aquel partido increíble de Leo, nos clasificó Leo al Mundial. Y después, cuando hay tanta tensión y no hay disfrute, es muy difícil jugar”.

Eso sí, reconoció a Lionel Messi como el mejor de la historia y valoró su actitud: “Siempre hablar con Leo me daba mucha ilusión, porque Leo es muy inteligente. Él estaba frustrado. Yo intenté ayudar en lo que pude. Sé que él también intentó con todo lo que pudo. Pero había un contexto muy fuerte. Una generación muy castigada. Después de ese Mundial, hubo un recambio que hoy Argentina ha aprovechado. Junto a España hoy son las dos mejores selecciones del mundo”, finalizó.