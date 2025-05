El análisis de Julio Baptista sobre Vinicius: "Antes tenía todo el protagonismo, ahora lo comparte con Mbappé"

El Real Madrid se las prometía muy felices a principio de temporada. Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Courtois, Tchouameni... si a esta constelación de estrellas le añades alguien como Mbappé, la fórmula del éxito parecía asegurada. Sin embargo, los nombres en un equipo de poco valen si sobre el terreno de juego la realidad es otra distinta; sin identidad ni rumbo fijo, el Madrid está camino de completar una temporada en blanco cuando muchos pronosticaban éxitos a principio de temporada sin bajar del autobús.

La realidad del Real Madrid es compleja y la necesidad de renovarse se hace más evidente con el paso de las semanas. Alguien que conocien bien las entrañas del club blanco es Julio Baptista (Sao Paulo, 1981), una de las sensaciones de LaLiga a principios de siglo que despertó un enorme entusiasmo a su llegada al Bernabéu en verano de 2005. El brasileño repasa la actualidad madridista así como la del Málaga, uno de los clubs de sus amores, a través de las preguntas de SPORT facilitadas gracias a casino.org.

El curso del Real Madrid podría cambiar completamente este domingo en caso de ganar al FC Barcelona en Montjuïc. Los blancos están a cuatro puntos de los azulgranas, aunque una victoria a falta de tres jornadas pondría LaLiga patas arriba con la posibilidad de un desenlace agónico por el título liguero. Conseguir el campeonato en el último suspiro supondría un subidón tremendo para los blancos en una temporada marcada por la final de Copa perdida contra el Barça y la eliminación en Champions contra el Arsenal.

Un equipo irregular... también en Champions

La eliminatoria contra los gunners terminó por desenmascarar la fragilidad de un equipo demasiado irregular este curso. "Ha tenido altibajos durante la competición", analiza Julio Baptista. Los blancos intentaron sin éxito obrar el enésimo milagro remontando en el Bernabéu, aunque esta vez la fortuna no los acompañó: "Pienso que el partido de la ida (3-0) dejó las cosas muy difíciles para la vuelta. Por mucho que sea el Madrid, revertir un resultado de 3-0 es muy complicado. También hay que decir que Rice nunca había metido goles de falta en su carrera y metió dos con el Madrid", explica.

Hay cosas en el fútbol que no podemos explicar, pero, aun así, el Arsenal demostró ser un equipo mucho más estable que el Madrid y con más soluciones Julio Baptista

Si bien es cierto que la eliminatoria se terminó decidiendo por detalles, es justo afirmar que el Arsenal demostró ser más equipo que el Madrid en su momento. Baptista, exjugador del Real Madrid y también del Arsenal, así lo destripa: "Al final, hay cosas en el fútbol que nosotros no podemos explicar, pero, aun así – hablando de una forma más analítica como entrenador – considero que el Arsenal demostró durante la eliminatoria ser un equipo mucho más estable que el Madrid y con más soluciones, en lo respecta al fútbol, entender a sus jugadores, dónde hacer daño al Madrid, dónde no y cómo, dónde y cuándo presionar al Madrid. Y eso, al final, cuenta bastante".

Vinicius y cómo convivir con Mbappé

La primera temporada de Mbappé como madridista ha sido de luces y sombras; el francés ha brillado indiscutiblemente por encima de sus compañeros, aunque también ha opacado a otros jugadores que anteriormente eran las estrellas del equipo. El mejor caso de ello es Vinicius; el brasileño ha pasado de ser el líder del Real Madrid a pasar a un segundo plano nada habitual. "Es una situación distinta, antes Vinicius tenía todo el protagonismo y ahora lo está compartiendo con Mbappé", comenta Baptista.

Es una situación distinta, antes Vinicius tenía todo el protagonismo y ahora lo está compartiendo con Mbappé Julio Baptista

Vinicius celebra con Kylian Mbappé un gol con el Real Madrid / Chema Moya / EFE

"Siendo Vinicius un extremo, tener que ser el pichichi del equipo, creo que era una sobrecarga de presión", explica. "Dividir y compartirla con un delantero que te meta goles es mucho mejor. Al final, si tú un día no estás bien, tienes a otros jugadores que puedan decidir. Un gran equipo se basa en eso: cuando un jugador no está bien, el otro, que sí lo está, consigue ayudar al equipo para lograr el objetivo". Una sintonía que no ha terminado de explotarse esta temporada... pero que tiene todo el potencial para hacerlo más pronto que tarde.

La cruda realidad del Málaga

Julio Baptista es inolvidable para el fútbol español, aunque sobretodo lo es para el Málaga. El delantero se convirtió en un icono del conjunto andaluz con Pellegrini a los mandos durante su época dorada. La situación es bien distinta en la actualidad; anclados en Segunda División, los boquerones se han visto inmersos en múltiples problemas extradeportivos que hacen ver el futuro de la entidad con poco optimismo.

Baptista, con el Málaga siempre en el corazón, así lo analiza: "Si el club tiene un problema importantísimo a nivel jurídico que no avanza ni para adelante ni para atrás, al final se vuelve una situación muy complicada", se sincera. "No se puede hacer nada, tienen estipulado unos valores de lo que pueden gastar y no se pueden pasar de ahí. Apostaron por jugadores de la cantera mezclando con jugadores con experiencia para mantener la categoría, pero es muy triste ver que el Málaga sigue así".

Julio Baptista / Agencias

La esperanza de la afición sigue estando en una posible compra del club que salva los problemas económicos de la entidad: "He escuchado que también a lo mejor hay interesaros en comprar el Málaga, pero yo no sé en qué etapa estaría", reconoce. "Se escuchó que Qatar podría ser uno de los compradores, el CEO del Manchester United que también podría tener interés. Pero todos son rumores y, al final, podría no ocurrir".