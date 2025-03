El amuleto del Real Madrid dice adiós a la temporada

A lo largo del año pasado, el nombre de Jeremy de León empezó a sonar con mucha fuerza. No fue precisamente por sus actuaciones como futbolista, sino más bien por ser considerado un amuleto de la suerte para el primer equipo blanco, que terminó conquistando su Champions número 15.

El puertorriqueño llegó al Madrid Castilla procedente del Castellón en enero de 2024. La sorpresa fue que, a pesar de no estar inscrito en la Champions, Carlo Ancelotti se lo llevó a las diferentes eliminatorias de Champions, incluyendo Manchester (cuartos de final vs City), Múnich (semifinales vs. Bayer) y la final en Wembley ante el Dortmund.

Según el italiano, lo hizo porque para hacer los entrenamientos que quiere necesita un número concreto de futbolistas. Sin embargo, se empezó a extender la sensación de que el cuerpo técnico lo consideraba un verdadero amuleto.

El joven futbolista de 21 años incluso levantó la Champions League en Wembley con sus compañeros, a pesar de que el título no consta en su palmarés ya que no figuraba inscrito en la máxima competición europea.

Al margen de su papel como talismán y haber estado presente en un gran momento para el equipo blanco, la realidad es que la aventura de Jeremy de León está siendo un auténtico calvario, al menos en lo que se refiere al presente curso.

El futbolista ha dicho adiós a la temporada y tendrá que pasar por quirófano para ser intervenido de sus dos hombros, que no han parado de darle problemas a lo largo de la temporada.

Jeremy de León, en su debut con el Castilla / Agencias

El propio Jeremy de León lo explicó en un post de Instagram, con el siguiente mensaje: "Vuelvo a caer en otra lesión de hombro en la temporada más complicada que he tenido física y mentalmente llena de muchas lesiones seguidas una tras otra pero esto es fútbol y la vida continúa. Por más obstáculos que vengan nunca me rendiré porque este es mi sueño y estoy convencido de que mi tiempo llegará. Tengo mucha Fe en Dios y sé que sus planes y sus tiempos son perfectos. Gracias Puerto Rico y gracias a todos por el apoyo que me dan siempre. Volveré".

Todavía no ha podido debutar con el primer equipo del Madrid, con el que estuvo en pretemporada, y apenas lleva 12 partidos con el Castilla, muy lastrado por las lesiones.