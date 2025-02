El ambiente hostil que le espera a Asencio en Pamplona

En la vida de Raúl Asencio Osasuna siempre será un rival especial. El canario debutó contra los navarros el pasado nueve de noviembre como jugador del primer equipo del Real Madrid. Más de 60 minutos donde consiguió mantener la portería a cero y incluso le regaló una asistencia a Jude Bellingham.

Pero por lo que parece, la afición pamplonica no tiene la misma visión sobre el jugador. Y es que se espera un ambiente bastante hostil en El Sadar para el central. No será la primera vez que vive pitadas y insultos en diferentes campos de España. Toda su supuesta implicación en el caso por difundir un vídeo sexual de una menor no ha pasado desapercibida en muchos estadios.

El pasado martes 11 de febrero, la Audiencia Provincial de Las Palmas desestimó el recurso de apelación del defensa blanco, que es uno de los cuatro futbolistas investigados de la cantera del Real Madrid. Tres magistrados aseguran que existen "indicios racionales" suficientes para pensar que el canario pueda haber cometido el delito y por eso sigue imputado.

En Pamplona ya lo esperan

En las redes sociales, algunos aficionados de Osasuna han avisado a Raúl Asencio del ambiente hostil que le espera. Algunos comentarios en 'X' así lo demuestran:

Precisamente, en los comentarios de este mismo post se nota también un ambiente de tensión entre otras aficiones del futbol español y el jugador canario. Por ejemplo, un aficionado del Real Zaragoza le comentó: "Aceptáis a un zaragocista en este partido? Voy a ser un osasunista más".

En otros estadios como el del Girona o en las semifinales de Supercopa ante el Mallorca. Se han escuchado insultos hacía el jugador referentes a su caso que sigue estando en manos de los juzgados.

Vinicius también sufrió la ira navarra

Pamplona suele recibir siempre de manera hostil al Real Madrid. Aunque futbolísticamente no se está transmitiendo en victorias, ya que la última vez que Osasuna pudo superar a los blancos en casa fue en 2011, con un solitario gol de Javier Camuñas.

Vinicius Jr celebrando un gol en El Sadar la temporada pasada / AGENCIAS

En las últimas dos visitas del Madrid a Pamplona Vinicius sufrió episodios racistas. Aunque fue una poca minoría de la afición local, las cámaras de televisión mostraron a algunos aficionados cantando en contra del brasileño.

El problema llegó cuando el colegiado Juan Martínez Munuera no plasmó los insultos en el acta, algo que el Madrid condenó con fuerza. La RFEF ofreció su "total e incondicional apoyo" al colegiado ya que sólo podía incluir las cosas que pasan dentro del terreno de juego.