De héroe en un derbi a descarte en un año: “Tengo que salir del Madrid”

El Real Madrid se encuentra en un proceso de transformación en su plantilla desde la llegada de Xabi Alonso. En la delantera, Kylian Mbappé, con todos los galones gracias sus 44 goles en su primera temporada como jugador blanco, parte como titularísimo. Sin embargo, la irrupción de Gonzalo García en el Mundial de Clubes supone un nuevo refuerzo en la punta del ataque y el plan del conjunto madrileño es retenerlo en el primer equipo. Ahora bien, hay otro canterano que en su día pujó por ese puesto que está decidido a abandonar el club.

Se trata de Álvaro Rodríguez, el delantero uruguayo nacido en Palamós que debutó en el curso 2022/23. En sus dos primeros encuentros, del mismo modo que Gonzalo, fue capaz de ilusionar a la parroquia blanca. En su estreno en LaLiga ante Osasuna repartió una asistencia, pero su momento álgido fue en su segundo partido, cuando anotó el gol del emapte en los últimos instantes del derbi ante el Atlético de Madrid, un tanto que dio el empate al conjunto dirigido por Ancelotti. No obstante, eso no fue suficiente para convencer al técnico del Madrid y tanto en aquella temporada como en la siguiente no gozó de muchas oportunidades con el primer equipo, a la par que su rendimiento fue en declive. Así, decidió salir cedido al Getafe en busca de minutos en Primera División.

Ahora, tras finalizar su vinculación con el club azulón, ha vuelto a la disciplina del Real Madrid, aunque tiene asumido que no seguirá en el equipo. Así lo ha confirmado en una entrevista a 'Post United': "Tengo 20 años, creo que tengo que salir, no puedo esperar mucho más al primer equipo. Seguiré mi camino con el objetivo de volver. Mi sueño es jugar en el Real Madrid y voy a luchar para conseguirlo, pero para eso primero tengo que salir", explica el canterano madridista.

Álvaro Rodríguez en el partido de la pasada temporada ante el Real Madrid. / Sergio Pérez / EFE

Además, Álvaro Rodríguez señala que podría haber estado presente en la nueva competición creada por la FIFA: "Yo podría haber ido al Mundial, pero entiendo que le dieran la oportunidad a Gonzalo". En este sentido, el jugador del Castilla y máximo goleador del torneo sí que logrado ganarse la confianza de su entrenador y el club quiere apostar por el delantero como jugador del primer equipo, algo que podría afectar también a Endrick.

Su experiencia en el primer equipo

Álvaro también se ha confesado sobre su relación con Carlo Ancelotti: "Conmigo hablaba poco. El que más hablaba conmigo es Davide, que le tengo un especial cariño. Ancelotti es un líder y deja que el vestuario sea de los jugadores", explica el de Palamós.

Por otro lado, ha señalado las diferencia entre los entrenamientos del primer equipo y del Castilla: "Estaba solo con el primer equipo y estaba perdiendo la forma. En el primer equipo se entrena mucho menos que en el Castilla. No se puede entrenar mucho cuando tienes casi tres partidos por semana. Gimnasio y todo lo tienes que hacer por tu cuenta. No puedes matar a los jugadores entrenando. Raúl me metía más intensidad y estaba mejor físicamente", dice el canterano madridista.