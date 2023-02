Álvaro Rodríguez, la perla del Madrid que brilla en el Sudamericano Sub'20

El delantero suma cinco goles y una asistencia en seis partidos con Uruguay Ya sabe lo que es debutar con Ancelotti y es un fijo en las alineaciones de Raúl en el Castilla

El delantero uruguayo del Castilla, Álvaro Rodríguez, se ha convertido en una de las grandes estrellas del Sudamericano Sub' 20 con cinco goles en seis partidos. El Toro, apodo que se ha ganado por su envergadura y fortaleza física, logró dos goles frente a Venezuela y un hat-trick a Bolivia. Cifras que demuestran su impacto en la competición y que ha provocado que su sea uno de los nombres de moda en su país.

Con sus goles, el delantero del Madrid ha logrado que la sub'20 de Uruguay tenga ya el billete para jugar este verano el Mundial de Indonesia, unas fechas que podrían perjudicar al Castilla, que en el caso de que el conjunto de Raúl estuviera disputando los playoff.

El exdelantero le dio la titularidad al uruguayo desde el principio de temporada y sus buenas actuaciones no pasaron desapercibidas para Ancelotti. El delantero ha tenido la oportunidad de participar en entrenamientos y ya sabe lo que es debutar con el primer equipo.

Ocurrió en la Copa del Rey, y con 18 años, en el triunfo ante el Cacereño, en un partido igualado que provocó que en el tiempo de descanso Carlo Ancelotti pidiese a sus jugadores jugar directos con "balones arriba" y pelear".

Antes de debutar con el primer equipo, Álvaro Rodríguez recibió consignas de Ancelotti. "Me dijo que me esfuerce, que lo de todo en el campo y que me dejase llevar", desveló. "Es lo que se me da bien, luchar hasta el final y darlo todo por el equipo".

Con la sub 20 de Uruguay se ha convertido en la gran estrella. El delantero recordó que nadie confiaba en ellos antes del campeonato. "Vamos a por todas. Esta selección tiene huevos, es un gran equipos, hay una gran unión en el equipo. Antes de arrancar el campeonato nadie confiaba en nosotros y vamos a por todas".