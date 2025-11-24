Álvaro Rodríguez explota contra 'El Chiringuito' tras ser cuestionado por la falta de Vinicius: "¡No inventéis!"

El partido entre el Elche y el Real Madrid va a traer mucha cola. Los de Xabi Alonso rascaron un punto in extremis, en un encuentro en el que el conjunto de Eder Sarabia fue superior desde un inicio hasta el final, dejando al técnico donostiarra en el punto de mira. A pesar de ir primeros en la clasificación, el Real Madrid no genera buenas sensaciones.

El conjunto blanco empató el partido en el minuto 87 gracias a una diana de Jude Bellingham, aunque antes Vinicius golpeó accidentalmente a Iñaki Peña, dejándolo en el suelo, donde Mbappé aprovechó la ocasión para mandarle un pase en bandeja al inglés para que igualase el encuentro.

La decisión de Francisco Hernández Maeso, colegiado del encuentro, y la decisión de la Sala VAR de no rearbritar la jugada está en boca de todos. Desde 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol, pudieron hablar con Álvaro Rodríguez, delantero del Elche y autor de la segunda diana, para saber qué opinaba sobre la jugada.

El exjugador del Real Madrid, cuando vio las cámaras del programa de Mega, se acercó encantado para atenderles. Sobre la jugada, Rodríguez se sinceró diciendo: "No sé, el árbitro decide que siga; habrá considerado que ha sido un lance del juego y ya está. Puede pasar".

En el mismo vídeo, el atacante del conjunto ilicitano reconoció que "no me ha parecido falta porque lo he visto delante y no me lo ha parecido", haciendo referencia a la falta previa.

❌ "¿Vinicius sobre Iñaki Peña? NO me ha parecido FALTA".



🗣️ Álvaro Rodríguez, jugador del Elche, analiza la jugada más polémica.



😉 PD: gracias por atendernos, crack. pic.twitter.com/1PKXOdN5Ti — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 24, 2025

Sin embargo, en la cuenta de 'El Chiringuito' de X, antes conocido como Twitter, compartieron la respuesta del atacante con la siguiente declaración: "¿Vinicius sobre Iñaki Peña? NO me ha parecido FALTA".

El tuit no ha pasado desapercibido para el futbolista y ha decidido contestarles a través de Instagram: "Dije que no era falta la de Fede Redondo, no esa. ¡No inventéis!".