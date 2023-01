Álvaro Rodríguez: "Ancelotti nos dijo que había que pelear"

El canterano madridista debutó este martes con el primer equipo en Copa contra el Cacereño "Ahora voy a seguir esforzándome con mi equipo, que es el Castilla", manifestó

Álvaro Rodríguez debutó con 18 años con el primer equipo del Real Madrid, en el triunfo en Copa del Rey ante el Cacereño, en un partido igualado que provocó que en el tiempo de descanso Carlo Ancelotti pidiese a sus jugadores jugar directos con "balones arriba" y "pelear".

"Nos dijo que el partido era de balones arriba, de luchar uno contra uno y que había que pelear y luchar los balones. La primera parte hemos querido jugar pero nos dimos cuenta de que no se podía y había que jugar arriba", dijo en Teledeporte.

Antes de debutar con el primer equipo, Álvaro Rodríguez recibió consignas de Ancelotti. "Me dijo que me esfuerce, que lo de todo en el campo y que me dejase llevar", desveló. "Es lo que se me da bien, luchar hasta el final y darlo todo por el equipo".

"Ahora voy a seguir esforzándome con mi equipo, que es el Castilla, y ojalá se den más oportunidades como esta por las que trabajo día a día", sentenció.