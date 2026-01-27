Álvaro Carreras: "Me gustaría ser entrenado por Mourinho, es una leyenda"

El traspaso de Álvaro Carreras del Benfica al Real Madrid se cerró tras varias semanas de negociaciones, en una operación que terminó alcanzando una cifra cercana a los 50 millones de euros. El club blanco decidió apostar fuerte por una cara conocida, tras su formación en La Fábrica, convencido de su proyección y rendimiento en Lisboa, convirtiéndolo en una de las ventas más importantes del Benfica en los últimos años.

Carreras con la camiseta del Benfica / BBC

La operación exigió paciencia por ambas partes. El Real Madrid quería contar con Carreras de inmediato para el Mundial de Clubes, pero el Benfica, también presente en el torneo disputado en los Estados Unidos, se mantuvo firme y aplazó cualquier venta hasta su conclusión. Una espera que terminó mereciendo la pena tanto para el jugador como para ambos clubes: el Benfica pudo competir con una pieza clave y el Madrid aseguró el fichaje sin romper relaciones ni forzar la negociación.

El Benfica volvió a confirmar su ejemplar modelo de negocio, basado en fichar talento joven y poco conocido, potenciarlo en la élite y venderlo a precio de estrella. Casos como Enzo Fernández, João Félix o Rúben Dias explican un plan que lo ha convertido en uno de los grandes exportadores de talento hacia la élite europea.

UN ÁGUILA REAL EN EL FLANCO INZQUIERDO

Sin hacer demasiado ruido, Carreras está ofreciendo un rendimiento regular y fiable, cumpliendo con solvencia en el lateral izquierdo. Una de las cosas que ha ganado el club blanco con su incorporación es profundidad en una posición, que pedía continuidad en un equipo tan ofensivo como el Real Madrid, más allá de su disciplina táctica y su capacidad defensiva para competir en escenarios exigentes.

YEDA (ARABIA SAUDÍ), 11/01/2026.- El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal (d) disputa un balón con el defensa del Real Madrid Álvaro Carreras (c) durante la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid, este domingo en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá de Yeda (Arabia Saudí). EFE/ Kai Försterling / Kai Försterling / EFE

QUINTO JUGADOR CON MÁS MINUTOS

El jugador gallego cuenta con más de 2300 minutos disputados, un dato que confirma su buen rendimiento y la confianza que le tiene el cuerpo técnico. En un puesto donde ni Fran García ni Ferland Mendy han logrado robarle minutos de forma constante, el lateral izquierdo ha demostrado además una notable regularidad física, sin lesiones que le hayan frenado, lo que refuerza su papel como pieza clave para el Madrid.

El regreso de Carreras al Real Madrid causó mucha incertidumbre en los aficionados quienes no comprendían que se desembolsara una cantidad tan grande por un canterano desechado en su día. Sin embargo, ahora es valorado como se merece. Mañana revivirá la mística benfiquista en el Estádio da Luz, un estadio que le regaló grandes noches de Champions, mientras el Real Madrid buscará sellar el top 8 y asegurar su clasificación para los octavos de la Champions, en un duelo que, como él mismo ha dicho en rueda de prensa, “El Benfica saldrá con todo a por la victoria y será una noche muy bonita para los dos equipos”. Además, consciente de como esto de las dinámicas en el fútbol, prefiere mantener la cabeza fría pese a no desmerecer el buen momento en el que llegan. "El fútbol es partido a partido. Podemos llegar en un momento muy bueno. Si mañana sucediese algo malo, mañana ya sería la peor etapa del Madrid".