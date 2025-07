Álvaro Carreras: "¿Mi encuentro contra Lamine? La temporada no se basa en un partido"

Emocionado mientras escuchaba la bienvenida de Florentino Pérez, Álvaro Carreras parecía un niño con su juguete nuevo en su presentación con el Real Madrid.

El nuevo lateral del equipo blanco, que regresa tras el pago de su cláusula de 50 millones de euros, dejó varios mensajes claros durante la rueda de prensa ante los medios, repitiendo en varias ocasiones que se fue "como un niño" y ahora vuelve "como un hombre".

Carreras hizo mucho hincapié en estar viviendo "un sueño" al llegar al que para él es "el mejor equipo del mundo". El lateral quiere centrarse en el fútbol y no preocuparse en ser el segundo defensa más caro en la historia del Madrid.

Álvaro Carreras, en la revisión médica con el Madrid / Real Madrid

"Yo no me baso en eso. Estoy seguro de lo que puedo dar y lo que soy. El fútbol hoy en día mueve todo eso, pero esto tranquilo conmigo", afirmó el ex del Benfica en su primer día como jugador blanco.

"Estaba tranquilo, tenía que respetar todo porque el Benfica me lo ha dado todo. Al final, tenía que hacer mi trabajo, seguir a lo mío y todo se dio", explicó Carreras sobre el culebrón de este verano y si en algún momento vio peligrar su fichaje por el Madrid.

Se trata de un paso importantísimo en la carrera del futbolista, que también fue cuestionado por su gran actuación el año pasado ante el Barça y, más en concreto, ante Lamine Yamal.

"El trabajo de una temporada no se puede basar en un partido solamente. Es verdad que en Champions he estado a un nivel muy bueno, pero creo que durante toda la temporada he estado muy bien y prometo que estaré a un nivel alto para el equipo de mis sueños", sentenció el nuevo lateral de los blancos.

Carreras encontrará dura competencia en el Real Madrid, ya que el equipo cuenta con Ferland Mendy y Fran García para el lateral izquierdo, dos jugadores de un "grandísimo nivel", según palabras del propio fichaje. Sin embargo, uno de ellos podría verse obligado a salir en las próximas semanas.

Más allá de sus compañeros, el canterano del equipo blanco confesó que ya había tenido una charla con Xabi Alonso: "He tenido la oportunidad de hablar con él. Me ha dado la enhorabuena y me ha deseado suerte. ¿La posición? En el club de mis sueños, donde haga falta, ahí estaré. Daré todo por esta camiseta".

Hasta tal punto lo tiene claro Carreras, que no dudó ni un segundo en decir que se pone "cualquier dorsal" con tal de jugar en el Real Madrid. Le tocará lucir el 18 que deja Jesús Vallejo. Su regreso no ha sido barato para el club, pero si algo han dejado claro equipo y jugador es que confían plenamente en que este nuevo vínculo sea exitoso para ambos.