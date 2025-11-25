Álvaro Carreras: "Tenemos un ambiente increíble con el míster"

En la previa del duelo ante Olympiakos, Álvaro Carreras, trató de desactivar el ruido que hay alrededor de Xabi Alonso y su relación con el vestuario. El lateral analizó, asimimo, la actualidad del equipo y el momento personal que atraviesa. El jugador se mostró especialmente satisfecho con el ambiente del vestuario y la conexión con el entrenador.

El defensor no dudó en subrayar el clima de unión dentro del grupo: “El ambiente es bueno con el míster, hay muy buen rollo, tenemos muy buena relación. Los veteranos tiran más cuando hay que ponerse serios. El ambiente es súperbueno, tenemos un ambiente increíble con el míster. Hay muy buen rollo y tenemos buena relación. Estoy súpercontento de poder formar parte de esta plantilla”.

Sus sensaciones

En lo personal, Carreras aseguró que está respondiendo como esperaba al reto del Real Madrid y confía en seguir teniendo protagonismo hasta final de temporada: “Confiaba en rendir al máximo. Espero jugar muchos más minutos. Confiaba plenamente y espero que siga así”. Interrogado por su polivalencia, se mostró dispuesto a adaptarse a cualquier rol que requiera el técnico: “Puedo jugar donde haga falta. De central, carrilero… me adapto a lo que me pida el míster”.

El futbolista también explicó su metodología para preparar los partidos, una faceta que considera clave en su rendimiento: “Me gusta analizar al rival, los oponentes. Depende de cada uno eso, pero a mí me gusta”. Carreras fue igualmente directo cuando se le preguntó por lo que supone para los rivales medirse a un equipo como el Real Madrid en Europa: “A nadie le gusta jugar ante el Real Madrid. No tuve la mala suerte de jugar en contra del Madrid, pero nosotros vamos a todos los estadios con la intención de ganar”.