Álvaro Benito: "Lo de Vinicius no tiene nombre.... fue una vergüenza"

Alvaro Benito, comentarista de la Cadena SER y de la Movistar, se mostró indignado por el rendimiento ofrecido por Vinicius en el encuentro de Liga entre el Barcelona y el Real Madrid (4-3), un triunfo que deja a los azulgranas a un paso del título. "El entrenador que venga tiene mucho trabajo, deberá cambiar la mentalidad de algunos jugadores. No se puede jugar al fútbol como Vinicius, defendiendo con la mirada, ahorrándose los retornos, sin marcar, sin presionar...", dijo Álvaro Benito.

El exjugador del Real Madrid no tuvo piedad del Madrid en la primera parte, como demostró antes del descanso: "La primera parte fue para un 6-0. Hay que hacérselo mirar". Y arremetiendo de nuevo contra Vini: "El partido de Vinicius es similar al de Rodrygo en la final de Copa. Caminando, defendiendo con la mirada... Es tremendo. Una vergüenza. Que lo quiten. Lo de Vinicius no tiene nombre, es que es una vergüenza, es una vergüenza".

Vinicius y Mbappé, en un partido con el Real Madrid / ANDREU ESTEBAN / EFE

Agregó que "me carea la actitud defensiva. No entro a valorar si no le salen los regates. En este sentido, es persistente. Sin embargo, en un partido determinante para tu equipo y tu club ha dejado pasar los rivales como si no fuera la vida con él. No se debe tolearar en un deportista. Yo le hubiese quitado antes. No entiendo que no dé el 100, en un partido más random de la liga, pero en una final... defender con la mirada... Se ahorrbaa carreras, no es competitivo, que no fue agresivo... Bueno, es un trabajo que hay que hacer con él. Es un jugador increíble, pero si el Madrid no hace trabajo sin balón va a ser difícil que pueda hacer algo".

Sobre el marcaje de Lamine, Alvaro Benito indicó que "con ayudas es difícil marcar a Lamine y sin ayudas casi imposible. Vinicius no ayudó en nada". Para redondear la tarde, Vinicius se picó con un aficionado azulgrana que le enseñaba un Balón de Playa.

Mbappé no es igual

Para quien sí tuvo buenas palabras Álvaro Benito fue para Mbappé. "Buenas individualidades, un buen Mbappé y por encima del resto pero le falta organización como equipo", dijo en Carrusel sobre el partido realizado por el Real Madrid en Montjuic.

Aunque dejó un recado a los atacantes madridistas: "Tiene que haber un cambio radical en todas las fases del juego si quiere ser competitivo. Hay mucha comodidad en los atacantes a la hora de defender, lo que condiciona el engranaje defensivo del resto del equipo".