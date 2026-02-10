Álvaro Benito, tajante con Arbeloa y el 'caso Carvajal': "Con otros futbolistas ha sido muy claro en lo positivo"

En Madrid se ha montado una buena con el 'caso Carvajal', un nuevo incendio que se suma a la difícil temporada que están viviendo en el Bernabéu. Antes de arrancar el Mundial de Clubes del pasado verano la actualidad madridista pintaba ilusionante con un nuevo entrenador, Xabi Alonso, que es toda una leyenda de la casa, y fichajes como Dean Huijsen, internacional español (una especie en extinción en el club) o Trent Alexander-Arnold, además de la perla argentina, Franco Mastantuono.

Sin embargo, pese a un inicio de curso bastante positivo, tras el primer Clásico la plantilla tomó un camino directo a la ruina, con un juego muy pobre y unos resultados que no cumplían con las expectativas.

Carvajal y Lamine Yamal en el último Clásico / EFE

Más tarde, llegó la destitución de Xabi a favor de Álvaro Arbeloa, pero no pudo evitar la eliminación en Copa del Rey ante el Albacete, y el equipo perdió la oportunidad de clasificarse directamente para el top-8 de la Champions al perder en el último suspiro contra el Benfica.

Ahora, por si todo esto no era suficiente, se le suma la polémica con la situación del capitán y su papel dentro del esquema de Arbeloa, que parece que de momento no confía en él para el carril derecho de la defensa.

Dani Carvajal ha pasado mucho más tiempo en el banquillo que sobre el césped. / Eurasia Sport Images

El tema ya escaló lo suficiente como para convertirse en uno más en las tertulias deportivas de la capital española. Uno de los últimos en hablar de ello es Álvaro Benito, exjugador del Real Madrid y comentarista en Movistar+, después de las palabras del técnico donde aseguraba que quería esperar a que el español estuviera al 100% para que no recayera de su lesión.

"Claro, porque con otros futbolistas ha sido tan positivo en las palabras...", comentaba irónicamente el especialista. Según su parecer, Carvajal debería jugar pese a no estar completamente en forma: "Creo que Dani, estando a un nivel aceptable, ya no te digo su mejor versión, es el mejor lateral de la plantilla", asegura Benito.

El capitán del Real Madrid, Dani Carvajal. / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

El problema de fondo es que la afición no confía en los futbolistas que deberían suplir al 'jabalí', pues ni Trent, ni el resto de opciones que han jugado han dado el rendimiento de Carvajal. Más allá del nivel futbolístico, Benito apunta que también aporta un plus de actitud al equipo: "Es un líder en el campo", por lo que se nota su falta sobre el césped porque la plantilla no va sobrada de este perfil de jugadores.

Por eso, señala que el entrenador no ha sido tan categórico como con otros jugadores y es algo que le hace ir con la mosca detrás de la oreja: "Con otros futbolistas ha sido muy tajante en lo positivo", añade, "cuando hubo dudas con Vinicius o Bellingham", intentando espantar los fantasmas que recaían sobre algunos miembros del equipo, algo que ahora no ha hecho con el capitán, que además termina contrato en junio.