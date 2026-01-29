Álvaro Benito sentencia al Madrid: "Cuando el nivel sube, no te da"

La derrota del Madrid ha encendido todas las luces de alarma en el Bernabéu. Cuando se creía, tras la victoria ante el Villarreal, que el equipo iba en progresión, el KO ante el Benfica ha destapado la caja de los truenos. Para el comentarista y exjugador Álvaro Benito, el análisis es muy crudo: "Cuando el nivel sube, de momento no te da. Han faltado herramientas colectivas en cuanto a piernas, colmillo, competitividad... En los duelos te han pasado por encima", señaló en la 'SER'.

Para Álvaro Benito, en el Madrid solo hay un par de jugadores que tengan el nivel para competir por todos los títulos: "Mbappé, igual que Courtois, son jugadores que se salen del catálogo y van a tener ese rendimiento individual sin importar como vayan los partidos y como esté el colectivo. A pesar de que el equipo venía dando pasos hacia delante, queda ser más riguroso. Al final el fútbol hoy en día te lo exige, no te vale con las individualidades".

Según Álvaro Benito, el Madrid debe mejorar mucho y aún no se puede juzgar a Arbeloa aunque lo tiene difícil: "A nivel colectivo, ha sido un examen en donde te das cuenta de lo que te queda por mejorar para ser competitivo al máximo nivel. El equipo tiene que apretar mejor y de forma más continuada. Hace falta que el balón llegue en mejores ocasiones a Vinicius y Mbappé en un mayor número de ocasiones. Esto no se soluciona en un día y no podemos pedir responsabilidades a Arbeloa aún. Pese a que el equipo venía dando pasos hacia adelante, todavía te queda para el máximo nivel".

Y elogió a Mourinho porque supo contagiar a su equipo para que disputaran cada balón como en una final: "Daba la sensación de que el Real Madrid no se jugaba tanto como el Benfica. Me ha encantado el partido del Benfica, con un ritmo altísimo y agresividad, jugándose la vida en cada pelota. Al Real Madrid le ha costado aguantar ese ritmo alto de juego y no ha podido contener al rival".