Álvaro Benito señala la razón del cambio del nuevo Real Madrid de Arbeloa: "Ganas de currar sin balón"

El Real Madrid parece que ha entrado en una nueva fase después de conseguir su tercera victoria consecutiva ante el Villarreal. La derrota en Supercopa contra el Barça y la eliminación en Copa del Rey en Albacete fue el punto más bajo de la temporada y muchos aficionados blancos querían cargarse al Arbeloa con tan solo una semana en el cargo.

Ahora, sin embargo, las cosas van mejor y el técnico salmantino tiene cada vez más adeptos. En el fútbol se suele decir que si la pelota entra, los problemas quedan enterrados porque los resultados juegan a favor, una máxima que en Madrid se suele llevar al extremo, mientras que en Barcelona se tiene mucho más en cuenta que el marcador sea un reflejo del buen juego mostrado en el césped.

Los jugadores del Real Madrid celebran el segundo gol contra el Villarreal. / Alberto Saiz / AP

Álvaro Benito fue uno de los más críticos con el juego del equipo durante la etapa de Xabi Alonso al frente del banquillo blanco, aunque no necesariamente culpaba al tolosarra de la debacle de la plantilla, centrándose en muchas ocasiones en las ganas que mostraban los jugadores.

Ahora, en cambio, el comentarista y cantante ha actualizado su visión del tema y ha comentado la mejoría en el juego en 'El Larguero' de la Cadena SER: "No sé cuál es la tecla, pero el otro día vimos un partido como hacía mucho tiempo que no veíamos...", apunta.

Álvaro Benito en una intervención en el programa 'Hoy por hoy' de la Cadena SER. / YT

La principal diferencia fue que parecía que ahora sí que tenían "ganas de currar sin balón del minuto uno al 90" y que habían cambiado la mentalidad respecto a la etapa con el anterior técnico. Las desconexiones con Xabi Alonso eran una fase más dentro de los partidos y los madridistas ya contaban con ello, pero con Arbeloa esto no ocurre.

"Hacía mucho que no les veía pasar de bloque medio a bloque alto" con el balón en juego, continúa repasando Benito sobre una de las evidencias más claras. Otro de los motivos fue un mejor balance defensivo cuando el Villarreal rompía la primera línea de presión: "Los repliegues fueron intensísimos", recupera.

¿La marcha de Xabi Alonso o la llegada de Álvaro Arbeloa?

Ante un cambio de actitud tan evidente surge una pregunta clara: ¿Qué influye más, la marcha de Xabi Alonso o la llegada del nuevo entrenador? Para Benito, la respuesta no tiene una respuesta única: "Habrá un poco de todo. Los futbolistas son conscientes de que tenían que dar un paso hacia adelante porque ya no había más paraguas. Y porque es el camino hacia ser competitivo", comenta el exfutbolista.

La única certeza es que "el equipo ha dado un cambio" y que ha sumado tres victorias consecutivas desde la debacle en Albacete. Hasta ahora, había sido una rara avis, ya que sí que consiguió lo mismo Xabi entre mitad de diciembre y principio de enero, ganando hasta cinco encuentros seguidos, pero que no ocurría desde el inicio del presente curso, algo normal en cualquier club pero que en el Real Madrid pueden hacer caer incluso a una leyenda como el excentrocampista.