Álvaro Benito señala el gran problema del Madrid: "Así es muy difícil"

El Real Madrid volvió a ofrecer una versión muy pobre en Pamplona. Los blancos recuperaron el liderato hace escasamente una semana, pero tras un partido lo pueden volver a perder si el FC Barcelona hace los deberes ante el Levante en el Spotify Camp Nou. Desde la capital, muchos apuntan a Arbeloa como gran culpable de la derrota por los cambios en la segunda parte. La salida de Valverde terminó de romper al equipo.

A pesar de todas estas críticas, Álvaro Benito, comentarista de la cadena SER y exfutbolista del Real Madrid, valora que el conjunto blanco ha mejorado en un aspecto con la llegada del salmantino: "Creo que el Madrid está construyendo más seguro y eso es una buena parte. Las casas se construyen desde los cimientos y me gusta que el equipo siempre esté equilibrado para evitar las transiciones del rival. El partido estaba más o menos controlado. Los dos goles son jugadas evitables si hay algo más de contundencia y concentración en ambas jugadas. Te han penalizado porque es el máximo nivel", explicó tras el encuentro en la radio.

Arbeloa: "Nos jugamos la vida en cuatro días" / X

Eso sí, el Madrid es más compacto y es capaz de controlar más los encuentros de lo que hacía con Xabi Alonso, pero para Benito el gran debe de este equipo sigue siendo en ataque. El exfutbolista cree que en ese aspecto sigue siendo igual que la temporada pasada.

"El problema no es de ahora, el gran problema es la profundidad. La agilidad de pelota es muy difícil mejorarla con los jugadores que hay en la zona de construcción y último pase. No hay fluidez ni finura. Tienes que ser mucho más vertical. Quitando a Vinicius, no hay ni un desmarque a la ruptura. La única conducción vertical ha sido la de Valverde. No hay movimiento de los laterales, de los jugadores de segunda línea... así es muy difícil si los defensas defienden hacia adelante. A grandes rasgos, esto es lo que le sucede al Madrid. Mucho más allá de que la agresividad en los duelos, la concentración y las ganas de apretar el culo no tiene nada que ver lo de hoy con lo de Lisboa", analizó en la SER.

Los blancos se la jugarán este miércoles en el Bernabéu ante el Benfica para pasar a octavos de final de la Champions League. La imagen en El Sadar no fue nada buena y se dejó el liderato en bandeja al Barça, pero una debacle en la máxima competición europea podría terminar de sentenciar la temporada merengue.