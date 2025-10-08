Álvaro Benito señala por qué dos cracks del Madrid no pueden jugar juntos

Jude Bellingham tiene un buen problema. El inicio de temporada coincidió con sus meses de lesión por su operación en el hombro, meses en los que Xabi Alonso empezó a plasmar su estilo tras el Mundial de Clubes. El tolosarra quiere que su equipo sea reconocible y por ahora ha conseguido buenos resultados.

El inglés volvió y ante el Atlético de Madrid fue totalmente superado. La única derrota del Madrid fue con Jude en el campo, aunque se demostró que Xabi Alonso se precipitó con su entrada en el once. Aún no estaba físicamente en condiciones.

Durante todos estos meses, el tolosarra ha hecho crecer a un jugador por encima de los demás: Arda Güler. El turco ha pasado de ser un futbolista residual para Carlo Ancelotti a ser el jugador que mueve la batuta blanca. Pero hay dudas en el madridismo con poder juntar a los dos en el once sin romper el estilo Xabi.

Arda Güler, en un encuentro con el Real Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Álvaro Benito, exfutbolista del Real Madrid y comentarista en Movistar +, habló sobre este dilema que divide al madridismo en AS: "No es un tema fácil para Xabi Alonso. Tiene que ver con lo que necesitas y lo que te pueden aportar los jugadores. Por lo que hemos visto en los últimos meses con Xabi, ya sabemos que le gusta dominar, presionar, jugar en campo contrario. Para dominar, necesitas jugadores que te den amplitud, profundidad y equilibrio en banda".

Para mantener a todos los 'jugones' blancos en el once, Xabi Alonso debería hacer malabares. Mbappé, Vinicius, Güler y Bellingham deberían ser fijos, pero la irrupción de Mastantuono ha abierto aún más la pelea: "Si juegas en un 4-4-2, con Bellingham y Arda Güler en las bandas, ¿quién te da amplitud? Es un buen once inicial para defender atrás y atacar verticalmente con Vinicius y Mbappé arriba... Pero ese no es el estilo de Xabi. Se trata de ver cómo le funciona al equipo. Si el estilo de Xabi Alonso necesita amplitud y profundidad, necesitas algo de caos en las bandas, algo que Mastantuono te da más que Güler", explicó Álvaro Benito.

Bellingham estuvo desaparecido en su regreso a la titularidad. / SERGIO PEREZ / EFE

Otra posible opción sería retrasar a Güler a la base del juego, pero allí ya ha demostrado que rinde menos. El turco necesita estar cerca del área para brillar al máximo, mismo caso que Jude Bellingham. El inglés empezó jugando prácticamente de delantero centro tras la salida de Benzema y se hincó a marcar goles, pero con la llegada de Mbappé tuvo que retrasar su posición y su rendimiento bajó en picado.

Por tanto, Álvaro Benito cree que: "Para poder jugar con Bellingham y Arda Güler, habría que jugar con un 4-4-2, algo que no encaja con el estilo de Xabi Alonso. No es tan fácil poner jugadores en un once basado en el rendimiento", concluyó.