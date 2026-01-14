Álvaro Benito protege a Arbeloa: "La responsabilidad va a caer sobre los futbolistas"

La noche de Albacete deja consecuencias profundas en el Real Madrid. La derrota por 3-2 y la eliminación en los octavos de final de la Copa del Rey no solo suponen un fracaso deportivo, sino que han encendido todas las alarmas en torno al equipo blanco. El análisis posterior ha sido tan duro como revelador, y una de las voces más críticas ha sido la de Álvaro Benito.

El exjugador y comentarista no tardó en señalar dónde reside, a su juicio, el verdadero problema del equipo. Lejos de centrar la responsabilidad únicamente en el banquillo, fue directo: “Yo no responsabilizo a Arbeloa, es una derrota de futbolistas”, apuntando a la actitud y al rendimiento mostrados sobre el césped.

Álvaro Benito: "El peor Real Madrid en muchos años"

Álvaro Benito profundizó aún más en su crítica al nivel de varios jugadores de la plantilla. Considera que el escudo exige mucho más de lo que se está viendo actualmente. “Hay futbolistas que están muy por debajo de lo que representa la camiseta, a nivel de ambición y talento”, comenta, una afirmación que refleja el sentir de gran parte del madridismo.

El análisis también se detuvo en la etapa de Xabi Alonso y su reciente destitución. Para Álvaro, el desenlace no es casual y tiene una lectura clara: “La derrota de Xabi Alonso en cuanto a la destitución es una victoria de los futbolistas, porque ha sido imposible imponer un modelo de juego”, evidenciando una ruptura entre idea y ejecución.

Señala al club

Otro de los puntos clave fue la ausencia de una identidad reconocible. El analista comparó al Real Madrid con otros grandes de Europa y dejó una reflexión contundente: “No hay un rigor que sí tienen el Barça, el PSG o el Arsenal”, señalando una falta de estructura y continuidad en el juego.

El escenario general invita al pesimismo si no hay una reacción inmediata. Así lo expresó el propio analista: “La cosa pinta mal. En Liga estás cerca, en Champions todavía es pronto… pero hay que subir el nivel”, dice. “Hoy se ha consumado el tocar fondo”, afirma.