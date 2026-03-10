Álvaro Benito, preocupado por el Madrid: "El equipo no da para más"

El Real Madrid va al límtie y esta semana se juega media temporada en la dura eliminatoria ante el Manchester City en la Champions. El comentarista Álvaro Benito tiene claro que el equipo blanco lo puede pasar muy mal si caen eliminados: "Siento una incertidumbre absoluta con lo que puede ocurrir frente al Manchester City. Cuando el Madrid ha jugado este año contra equipos de cierto nivel ha sufrido mucho. Con todos el Real Madrid le puede mirar a los ojos a cualquiera, pero con las bajas estamos muy lejos. Quiero pensar que el Madrid se puede agarrar a la eliminatoria. La verdad es que puede ser duro cómo afrontas el final de temporada si caes contra el City, pero es una cosa en la que no hay que pensar", aseguró en 'El Larguero'.

Benito comentó que la plantilla tiene una buena actitud, pero con eso no basta: "Me consta, y os lo digo de verdad, que el Real Madrid está entrenando muy bien. Tengo la información de que el equipo está entrenando muy, muy, muy bien. Lo que es cierto es que hay muchísimas bajas. Lo que empieza a preocupar es que si el equipo está entrenando muy bien, y creo que no hay reproches en cuanto a actitud... El equipo no es indolente y no es que no esté trabajando o no se esté esforzando. Entonces viene la segunda preocupación, que es la más grande... Si el equipo ponte que supera la eliminatoria (de Champions contra el City), y pasa un mes más y ya lleva mucho tiempo trabajando con Arbeloa... y la sensación es que no das para más".

Y añadió que "el equipo compite, el equipo está junto, el equipo presiona... Pero luego con balón eres plano, muchos jugadores a nivel individual no están dando lo que pensabas que podían llegar a ser... Pues ya te planteas otro tipo de preguntas".

De hecho, Benito dejó claro que Arbeloa quiere que todos trabajen: "Creo que sí que se han visto cosas en el Real Madrid de Álvaro Arbeloa. Puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo en el hecho de que dos jugadores tienen que defender menos. Yo ahí no coincido, pero es mi filosofía de lo que yo pienso como entrenador. me da igual el que tenga ahí. Me da igual que se llame Vinicius, me da igual que se llame Salah… Me da igual. Yo creo que en el fútbol de hoy en día nadie se tiene que eximir de nada", sentenció