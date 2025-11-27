Álvaro Benito dicta sentencia con el Madrid: "No solo hay que ganar, hay que convencer"

El Real Madrid salió de Atenas con un triunfo vibrante por 3-4 ante el Olympiacos, un partido lleno de alternativas, con momentos de brillantez ofensiva y otros de enorme sufrimiento defensivo. El marcador final permitió al equipo respirar antes de una cita clave ante el Manchester City en la próxima jornada de Champions, pero dejó también varias cuestiones sobre la mesa. Álvaro Benito, como acostumbra, fue directo al grano al analizar lo ocurrido en El Larguero.

El exjugador arrancó subrayando la importancia del resultado en un encuentro que llegó a ponerse incómodo por momentos. Recordó que, más allá de las sensaciones, ganar es siempre un punto de partida necesario: “El resultado siempre es lo más importante… ganar te da empuje, energía y te pone en una buena situación para el próximo partido, ante el City, que es muy importante”. Un triunfo que, según él, sirve para calmar el ambiente y reforzar al vestuario, aunque no para maquillar lo que todavía falta.

Xabi Alonso y Kylian Mbappé conversan durnate el partido de Champions ante Olympiacos / Petros Giannakouris / AP

El analista quiso rebajar cualquier triunfalismo y dejó claro que, pese a los cuatro goles a favor, el Real Madrid no ofreció una versión convincente a nivel colectivo. Lo expresó con rotundidad: “Todos, incluido Xabi, somos conscientes de que el equipo tiene mucho que mejorar”. De hecho, lamentó que el conjunto blanco concediera demasiado ante un Olympiacos que generó peligro con menos de lo habitual: “Ha recibido tres goles con muy poco de Olympiacos”, explicó, antes de admitir que los tantos encajados “hicieron mucho daño sin balón, casi cada vez que llegaban al área”.

El Madrid, que tuvo fases de dominio y transiciones limpias, pudo haberse ahorrado el suspense final. En eso insistió Benito al recordar que la producción ofensiva fue más que suficiente para evitar un desenlace tan apretado. “Era un partido para haberlo sentenciado mucho antes, porque había espacios siderales para que Vinícius y Mbappé brillen mucho más de lo que lo han hecho”, analizó al referirse a las autopistas que dejó la defensa griega y que el equipo merengue explotó sólo a ratos.

Kylian Mbappé celebra un gol ante el Olympiacos / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sobre la figura de Mbappé, autor de un doblete y motor del ataque en varios tramos del partido, volvió a poner el acento en la importancia del colectivo como soporte del talento individual: “A medida que el colectivo sea más fuerte, él lo será más, porque por sí solo ya tiene una capacidad de resolución increíble en contextos difíciles”. También detalló su perfil y lo que mejor le sienta futbolísticamente: “Si lo analizas, el 90% de sus goles son en transición y corriendo a la espalda… esa es la faceta que tiene que mantener”. Y añadió que, aunque puede variar su radio de acción, su impacto diferencial aparece cuando puede atacar el espacio: “Ocasionalmente puede venir a recibir entre líneas, pero se mueve y se desmarca muy bien y en carrera es imparable”.

Con el equipo mostrando una versión tan descompensada (letal arriba y frágil atrás), Álvaro Benito quiso poner el foco en lo que significa competir en el Real Madrid, donde no siempre basta con sumar triunfos. Para concluir su análisis, dejó una reflexión que resume su espíritu crítico: “En el Madrid no hay ningún partido trámite. No sólo hay que ganar, hay que convencer, porque lo que todos imaginamos es al Real Madrid apuntando a los grandes títulos. Y para eso el equipo tiene que mejorar”.

Un aviso en forma de diagnóstico. El mensaje de Álvaro Benito fue claro: si el Madrid quiere que dar el siguiente paso, todavía queda mucho por ajustar.