Álvaro Benito da una lección a Vinicius: "A mi me lo enseñaron con 12 años en el Madrid"

Vinicius ha creado un auténtico terremoto en el Real Madrid con el show que montó al ser sustituido en la segunda parte del Clásico. El brasileño dejó muy claro que deseaba salir del club blanco en una pataleta que ha dado la vuelta al mundo y el exjugador y ahora comentarista Álvaro Benito tiene claro que el problema es de difícil solución: "Lo de Vinicius es un tema de difícil solución, porque él lo tiene muy interiorizado el no control de las emociones", aseguró en la 'SER'.

Álvaro Benito entiende que la frustración lleva a Vinicius a tomar malas decisiones y que nadie ha podido corregir un carácter que va a seguir igual, por lo que el Madrid va a tener que tomar una decisión al respecto: "Lo del Clásico es un tema de no control de las emociones. Está frustrado por el cambio, se ve bien, está haciendo un buen partido... Todos nos frustramos en mayor o menor medida. Creo que le pudo la frustración... Yo estoy seguro que Vinicius ha recibido buenos consejos. ¿Cómo no? Todo el mundo le va a aconsejar bien, igual que Lamine Yamal habrá aprendido la lección después de este error y le habrán dicho 'aprende a no decir nada y hay que ser más prudente'. Al final aquí todos ganan y todos pierden y las facturas te van a llegar si te pasas de listo. Eso es ley de vida", sentenció.

El exfutbolista explicó que a él le dieron una lección de vida en el fútbol base del Madrid que nunca va a olvidar y que Vinicius debería tener en cuenta: "Lo que hay que hacer es controlar las emociones. A mí me lo enseñaron de pequeño. Yo llegué con 12 años al Real Madrid y de lo primero que me dijeron, mi primer entrenador Antonio Quiroga, fue 'tú no te representas a ti, tú representas al Real Madrid'. Y claro, los jugadores no representan a si mismos, lo hace a algo mucho más grande que todos ellos".

Pese a todo, Álvaro Benito cree que todo fue solo una salida de tono por la tensión y que no quiso retar públicamente a su entrenador, Xabi Alonso, ante millones de espectadores: "Yo no creo que Vinicius esté retando a Xabi Alonso. Me parece que Xabi es un tío muy inteligente, muy educado, con mucha elegancia, con la experiencia suficiente como para lidiar con la situación. Si esto se reproduce ya no será una decisión del propio Xabi Alonso. Yo creo que el club debe de tomar cartas en el asunto. Es un tema de respeto a la institución, a los compañeros y al entrenador... Tampoco me parece para tanto, que digas 'buah qué locura...' Es algo que no se puede repetir pero difícilmente controlable".