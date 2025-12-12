Álvaro Benito culpa a los jugadores del Real Madrid de la crisis blanca y lanza una recomendación a Xabi Alonso: "No hay más escudos"

El Real Madrid está viviendo uno de los peores momentos de los últimos años ya que la expectativa puesta sobre el proyecto de Xabi Alonso ha tardado tan solo seis meses en desquebrajarse. El juego no invita a pensar en ninguna mejoría, aunque en Madrid es un tema que importa poco mientras los resultados lleguen, algo en lo que también suspende la fragmentada plantilla blanca.

Por eso, desde la capital española ya hace días que se hacen cábalas sobre el tiempo de vida que le queda a la propuesta del de Tolosa y quién puede ser su sustituto. Sin embargo, tampoco parece haber ningún nombre disponible lo suficientemente potente para reflotar el barco, ahondando todavía más en la crisis que se cierne sobre el Bernabéu.

Xabi Alonso, pensativo durante el encuentro de la Champions entre Real Madrid y Manchester City / EFE

El último en comentar el tema es el exjugador y comentarista, Álvaro Benito, que no suele guardarse sus opiniones por muy duras que puedan ser. En esta ocasión, el que fuera canterano merengue ha alzado la voz y apunta directamente a la plantilla, desde el micrófono de 'El Larguero' de la Cadena SER.

"No hay más escudos para nadie. Ancelotti se tuvo que ir el año pasado porque el equipo estaba de brazos caídos y era poco sacrificado en relación a lo que corre un PSG o un Bayern Múnich, que se dejan la vida", apuntaba el 'frontman' de Pignoise y Chicle.

Xabi Alonso, tras la derrota ante el City: "No tengo nada que reprochar a nadie" / Movistar+

El problema está en que se ven las mismas costuras que la temporada anterior: "Este año parecía que sí, pero estamos volviendo al mismo punto de conflicto del pasado", continuaba. Para ejemplificarlo, revela el momento del partido contra el Celta en su campo en el que parecía que podía acabar ganando pese a contar con 10 jugadores por la expulsión de Fran García: "Pone al Celta contra las cuerdas con un jugador menos, y con un jugador más prácticamente había sido superado todo el partido. Con lo cual, demuestra que si quieres, puedes", atiza a los blancos.

Así, comenta que ya no hay más excusas y que la responsabilidad, más que en Xabi Alonso, debería recaer sobre la plantilla: "(Los jugadores) No tienen ningún escudo más", por lo tanto un cambio de entrenador no solucionaría los problemas.

Para Benito, la única manera de revertir la crisis es "hacerte valer", por parte del técnico, que imponga su autoridad en un vestuario roto, incluso señalando a los que no reman a favor del equipo: "Pese a que no creo en la imposición sino en el convencimiento, el entrenador tiene que hacer cumplir con las obligaciones... Si tienes que presionar así porque tu equipo tiene que jugar así... Tienes que presionar", ejemplificaba el exfutbolista.

Benito defiende una postura similar a la que mencionó Pep Guardiola en la previa del partido contra el City de Champions, con su ya icónica frase de "que mee con la suya", es decir, imponer su idea de juego: "Creo que es el único camino, porque te van a echar igual", remata. Por eso, Benito anima a Xabi Alonso a morir de pie con sus ideas y no sucumbir ante la avalancha del entorno madridista como ha hecho hasta ahora.