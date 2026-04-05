La contundente opinión de Álvaro Benito sobre el Real Madrid: "Elijo 11 soldados antes que jugadores que se ahorren carreras"

Crisis en Madrid. El Real Madrid sigue sin asumir la derrota en Son Moix, que le alejan considerablemente de la liga. Los de Álvaro Arbeloa sufrieron una dura derrota este sábado, que le cortaron las alas y la esperanza de poder luchar por la primera plaza. Salvo sorpresa mayúscula, el Madrid tiró la liga durante este mes y medio de competición, con tres derrotas en cinco partidos ligueros.

Arbeloa lo sabe y él mismo se responsabilizó en rueda de prensa. "Esta derrota es mía, total y absolutamente mía", dijo en los micrófonos. El planteamiento del Real Madrid no fue bueno, y a eso se le suma un conjunto muy trabajado y con el hambre de luchar por la permanencia, como es el nuevo equipo dirigido por Martín Demichelis.

La actitud y hambre del equipo, bajo lupa

Uno de los aspectos de juego que más se le recriminan al Real Madrid es la intensidad y la actitud durante el partido. El analista puso el foco en la zona de ataque, con Vinicius y Mbappé como protagonistas. El brasileño no salió titular, entró en la segunda parte e hizo pareja con Mbappé.

"En la primera parte, Mbappé se ha echado el equipo a la espalda y Leo Román ha hecho dos paradas espectaculares", dice. "No he sentido esa urgencia de decir que se me está escapando LaLiga. Sin balón, cuando tienes que defender hacia delante, pues son los problemas que llevamos unos cuantos años hablando de ellos. Cuando tiene que proponer, tiene problemas", recrimina.

Sin embargo, el analista va más allá y se muestra crítico de cara a final de temporada, comparando la situación del equipo con la de la temporada pasada. "Partidos como el de hoy te muestran la realidad de lo que ha sido esta temporada y la anterior".

El delantero kosovar del Mallorca Vedat Muriqi (c) ante la defensa del Real Madrid durante el partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports, que disputan el RCD Mallorca y el Real Madrid este sábado, en Son Moix, Palma de Mallorca. EFE/ Cati Cladera. (Mallorca) / CATI CLADERA / EFE

Arbeloa fue a la Bolsa en marzo. Metió todas sus acciones a la cantera y a un esquema sin Bellingham y Mbappé. Ya no puede permitirse ese lujo. El francés fue titular y Vinicius suplente en un esquema donde apareció Manuel Ángel. La gestión intergaláctica no va a ser fácil en el Madrid.

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"Elijo a once tíos que sean soldados, que tengan un buen nivel y se dejen la vida en cada balón, antes que tener jugadores de mejor nivel y que se ahorren todas las carreras que puedan. Tienes que encontrar que ambas cosas coexistan, tener a los jugadores de primerísimo nivel, que son los que te ganan los títulos, pero trabajar tiene que venir de gratis, tiene que ser obligatorio. En este fútbol no se puede separar", concluye Álvaro Benito.