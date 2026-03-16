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Álvaro Arbeloa y Rüdiger, en directo: rueda de prensa previa al Manchester City - Real Madrid

Sigue la comparecencia del técnico del Real Madrid en la previa del duelo ante el Manchester City en el Etihad Stadium

Arbeloa, con Pep Guardiola

Arbeloa, con Pep Guardiola / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Christian Blasco

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