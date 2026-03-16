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CHAMPIONS LEAGUE
Álvaro Arbeloa y Rüdiger, en directo: rueda de prensa previa al Manchester City - Real Madrid
Sigue la comparecencia del técnico del Real Madrid en la previa del duelo ante el Manchester City en el Etihad Stadium
¡Bienvenidos al directo de la rueda de prensa de Álvaro Arbeloa y Antonio Rüdiger! Aquí podrás seguir todo lo que digan el entrenador y el jugador del Real Madrid en la previa del partido ante el Manchester City.
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