Arbeloa mantiene su fijación con el Barça: "¿El candidato Laporta? Fue él quien cuadriplicó los pagos a Negreira"

Echar balones fuera es una técnica tan antigua como profusamente utilizada. Sobre todo en el fútbol. En el campo se usa para perder tiempo y, en la sala de prensa, también. Lo sabe bien Álvaro Arbeloa, que antes de la eliminatoria decisiva para su futuro en el Real Madrid decidió utilizar el comodín del Barça. Una estrategia en la que es reincidente y que alimenta la oposición entre ambos clubes.

Autocensura tras el dardo contra el Celta

Arbeloa se ha apoyado varias veces en Joan Laporta para hacer su propia campaña. “¿Quién lo ha dicho? ¡Ah, sí, el candidato Laporta! Creo que fue él quien cuadruplicó los pagos a Negreira. Así que no hace falta decir mucho más”, respondió a una pregunta de la Cadena COPE, después de que uno de los hombres implicados en la carrera electoral del club azulgrana opinara sobre un expediente judicializado, pero aún sin sentencia, que es un argumento recurrente en el Real Madrid para desviar la atención.

“¿Es indigno lo que hizo el Barcelona y no lo que hace el Real Madrid? Igual ellos no necesitaban contratarlo… la ternera era suya, no me jodas”, ironizó Laporta en una entrevista que salió a la palestra en Valdebebas. Así tapó el técnico salmantino preguntas incómodas, como la que se refería a sus declaraciones tras el partido de Balaídos, en el que hizo una clara distinción entre los que viajaron y los que no. Con varios nombres propios salpicados, como el de Camavinga.

“Eso no significa que alguien no haya querido venir, no. Quise poner en valor a quienes hicieron un grandísimo esfuerzo por estar ahí, por salir al campo y rendir como lo hicieron. Eso es todo lo que dije. La interpretación es cosa vuestra. Ningún jugador que no estuvo en Vigo fue porque no quiso venir”, despejó un hombre que cumple dos meses en un cargo que se juega durante la próxima semana.

"Guardiola siempre tiene una sorpresa"

“¿Favoritos? Eso es lo que pienso. Somos el Madrid y nunca nos sentimos menos que nadie. Mañana tenemos un gran rival, que todos conocemos bien, y sabemos lo complicado que es siempre enfrentarse a ellos, pero lo haremos mirándoles a los ojos”, defendió, recurriendo a uno de los lugares comunes que tanto le gustan y que le permiten esquivar las balas. En la dialéctica, juega las batallas en las que considera que puede sacar rédito, como en el sentido de buscar un enemigo externo, que encarnan Laporta y el Barça.

Por eso evitó el enfrentamiento directo con Guardiola, que ya fue juez y parte en la caída de su antecesor, Xabi Alonso. “Siempre tiene una sorpresa preparada y hay que pensar en las variantes que puede tener. Qué jugadores puede mover. Me sorprendería no ver mañana algún cambio. Uno tiene que estar siempre preparado cuando se enfrenta a un entrenador como Pep”, aseguró, poniéndose la venda antes de la herida por lo que pueda pasar en un Bernabéu que esta temporada ha castigado a su equipo.

El mismo que fiscalizará a lo titulares, pero también a los ausentes como Mbappé, con quien siempre es todo "muy positivo", según Arbeloa, pero que sigue fuera de combate. Todo, con tal de no tragar el "caramelo envenado", como definió su contratación en una entrevista con EFE un viejo compañero como Guti. "Le tengo muchísimo aprecio por lo que significa para el Real Madrid; por el legado que dejó. Respeto muchísimo su opinión porque, como digo, tampoco estoy aquí para valorar todas las opiniones", dijo un técnico que pasa de la guerra al equilibrismo según el protagonista.