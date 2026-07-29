Álvaro Arbeloa quiere a Gonzalo y César Palacios en su nuevo Fulham

Álvaro Arbeloa está decidido a relanzar su carrera como entrenador en la Premier League tras su abrupta salida del banquilo del Real Madrid y para ello está buscando refuerzos del máximo nivel para su proyecto en el Fulham, al que le está costando arrancar. El exmadridista está intentando pescar en aguas que conoce muy bien, como son las de la cantera blanca y entre los nombres que ha pedido que sondee el club londinense se encuentra el del atacante Gonzalo García.

Arbeloa trabajó durante años en La Fábrica y conoce muy bien el valor de los jóvenes talentos de la cantera madridista que en muchas ocasiones tienen barrado el paso a la primera plantilla. De ahí que, según asegura Marca, haya planteado como incorporaciones para la temporada 2026/27 al delantero Gonzalo García y al centrocampista César Palacios.

El objetivo principal sería Gonzalo, pues el joven atacante ya ha demostrado en la pasada campaña que tiene nivel para disputar minutos de juego en una delantera plagada de estrellas como es la del Real Madrid. Otra cosa es qué opciones tiene de ser titular, por mucho que esté convenciendo a José Mourinho en la pretemporada, como en el último amistoso ante el Leganés.

Será el técnico portugués el que tenga la última palabra, y por supuesto el propio Gonzalo: si quiere seguir intentando cumplir plenamente su sueño en Chamartín o acepta la propuesta de Arbeloa para ser la referencia en ataque en el Fulham.

El Fulham, dispuesto

De momento, el club londinense estaría contemplando la posibilidad de afrontar el fichaje del jugador. Aunque el Real Madrid valora su salida en unos 60 millones de euros, esas cantidades paracen un tanto alejadas de la valoración del atacante en el mercado (unos 30 millones, según el portal Transfermarkt).

A sus 22 años, con contrato hasta junio de 2030, todo el mundo reconoce la eclosión del delantero madrileño en el Santiago Bernabéu en la última campaña, siendo protagonista (8 goles y 3 asistencias en 1.471 minutos repartidos en 39 partidos) junto a Vinicius o Mbappé, o cuando las grandes estrellas no han estado 'operativas', en el caso de Kylian.

En el Real Madrid no se descarta una operación similar a la de otros casos anteriores, como el de Nico Paz en su día, cediendo únicamente el 50% de los derechos federativos de Gonzalo para mantener el control en un futuro. Esta fórmula facilitaría que el Fulham aceptara las exigencias madridistas.

César Palacios, también

El otro nombre es el de César Palacios, en una situación similar. Para el centrocampista de 21 años, con contrato en vigor hasta 2027 y una valoración de unos 8 millones de euros, la alternativa de irse a la Premier todavía podría resultar más atractiva pues de momento no ha tenido tantas oportunidades como ha disfrutado Gonzalo en la primera plantilla (100 minutos en 7 apariciones en partidos de LaLiga, la Copa y la Champions). Y si se confirma la llegada de Rodrigo Hernández, teniendo en cuenta la nómina de centrocampista del Real Madrid, todavía tendrá menos opciones en la campaña 2026/27.

Para el Real Madrid ambas operaciones serían positivas para realizar algún ingreso en un mercado de fichajes en el que las inversiones han sido numerosas, y para aligerar la plantilla. Necesita salidas pues regresa Endrick y han llegado Dumfries, Konaté, Bernardo Silva, Cucurella y se espera a Diomande y al mencionado Rodri; y además se ha encontrar espacio a Mastantuono...

Así que en el caso de que los futbolistas acepten la propuesta de Arbeloa de potenciar su Fulham y Mourinho no los considere imprescindibles como fondo de armario, Gonzalo y César Palacios podrían desembarcar en la Premier League.