Álvaro Arbeloa, en directo: rueda de prensa previa al partido entre Villarreal y Real Madrid

El Real Madrid visita el Estadio de La Cerámica este sábado a las 21 horas en un encuentro que mide a dos de los mejores equipos de LaLiga. Álvaro Arbeloa comparece ante los medios de comunicación para explicar sus sensaciones antes del partido, en el que, con una victoria, los blancos asaltarían momentáneamente el primer puesto de la competición. Lo puedes seguir en directo a través de SPORT.

El técnico salmantino comparecerá a las 13 horas.