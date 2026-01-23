Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DroAlcarazMonchiCañizaresGrada d'animació BarçaOpen Australia directoCalendario eleccionesPróximo partido AlcarazElecciones BarçaBarcelona - Madrid final SupercopaHansi FlickBarça top-8Cruces ChampionsOsakaJoan PradellsMercado de Fichajes hoyUFC 324Gonzalo BernardosAparcarLey de SucesionesHacienda
instagramlinkedin
En Directo

En Directo

REAL MADRID

Álvaro Arbeloa, en directo: rueda de prensa previa al partido entre Villarreal y Real Madrid

El entrenador salmantino comparece ante los medios de comunicación antes del encuentro en el Estadio de La Cerámica

Álvaro Arbeloa, en el banquillo durante el duelo de Champions entre Real Madrid y Mónaco

Álvaro Arbeloa, en el banquillo durante el duelo de Champions entre Real Madrid y Mónaco / AP

Mario Roldán

Mario Roldán

El Real Madrid visita el Estadio de La Cerámica este sábado a las 21 horas en un encuentro que mide a dos de los mejores equipos de LaLiga. Álvaro Arbeloa comparece ante los medios de comunicación para explicar sus sensaciones antes del partido, en el que, con una victoria, los blancos asaltarían momentáneamente el primer puesto de la competición. Lo puedes seguir en directo a través de SPORT.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL