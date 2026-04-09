Álvaro Arbeloa, en directo: rueda de prensa previa al Real Madrid - Girona de LaLiga

FIN DE LA RUEDA DE PRENSA

Termina la rueda de prensa de Arbeloa. De nuevo, ha optado, entre las preguntas insistentes, por desviar la atención hacia los árbitros y el Barça. Consciente de lo difícil que es motivar a los jugadores para un partido como el de este viernes. En breve, todo lo que ha dado de sí esta rueda de prensa en SPORT.ES. Gracias por estar ahí.