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REAL MADRID
Álvaro Arbeloa, en directo: rueda de prensa previa al Real Madrid - Girona de LaLiga
Sigue la comparecencia del técnico del Real Madrid ante los medios en la previa de la jornada 31ª de LaLiga
FIN DE LA RUEDA DE PRENSA
Termina la rueda de prensa de Arbeloa. De nuevo, ha optado, entre las preguntas insistentes, por desviar la atención hacia los árbitros y el Barça. Consciente de lo difícil que es motivar a los jugadores para un partido como el de este viernes. En breve, todo lo que ha dado de sí esta rueda de prensa en SPORT.ES. Gracias por estar ahí.
MILITAO
"Es un jugador muy dominante. Tiene un juego aéreo muy poderoso. Es un chico con una buena salida de balón, también el carácter y el poder de mando. Es un privilegio tener un jugador así".
ÁRBITROS
"No desconfío de lo que estamos viendo. Nos pasó después del partido. Es difícil de verlo también en Europa. Por ejemplo, la roja a Tah por la entrada de Mbappé. En el caso del fútbol español todavía esperamos una explicación. Hay muchas dudas. Son cosas que están ahí".
CAMAVINGA
"Creo que es un gran jugador, que tenga la sensación de dar más es bueno. Es un chico con un físico privilegiado y buen manejo de balón. Estoy contento con el rendimiento que está dando. Siempre queremos mejorar cosas. Seguirá siendo importante en el futuro".
CAMAVINGA
"Camavinga conmigo ha jugado bastante. Fue titular el fin de semana pasado. Lo consideron un jugador muy importante. Lleva muchos años aquí. Tiene la confianza dentro del club".
MENDY, MILITAO Y BELLINGHAM
"Tanto Militao como Jude serán titulares y Mendy seguramente tenga minutos".
LIGA
"Cada partido para nosotros es muy importante. Lo que buscamos es ganar cada partido. Sabemos lo que representamos y la exigencia que ello conlleva".
MOTIVACIÓN
"Son los primeros que quieren jugar más que yo. El resultado contra el Bayern no fue el que buscábamos. Están todos disponibles y con ganas de que llegue el partido de mañana para brindar lo mejor a la afición y a nosotros mismos".
ACCIÓN DE PUBILL
"No quiero entrar en esas valoraciones. Ya hemos visto lo que ha pasado la semana pasada y sigue pasando. Es lo que sigo viendo semana tras semana".
COMPROMISO
"No considero que haya faltado compromiso y ganas, pero es muy importante para mí como entrenador. No me gusta desgranar tácticamente qué tipo de situaciones buscamos. Es importante en la vida y todos los aspectos tener una gran actitud y esfuerzo. Mis jugadores, muchos son de los mejores del mundo. No nos vale solo con el talento. Si queremos ser regulares, necesitamos algo más".
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