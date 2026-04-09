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REAL MADRID

Álvaro Arbeloa, en directo: rueda de prensa previa al Real Madrid - Girona de LaLiga

Sigue la comparecencia del técnico del Real Madrid ante los medios en la previa de la jornada 31ª de LaLiga

Arbeloa, en el banquillo del Real Madrid

Arbeloa, en el banquillo del Real Madrid / EP

Denís Iglesias

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