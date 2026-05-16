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REAL MADRID
Álvaro Arbeloa, en directo: la rueda de prensa previa al Sevilla - Real Madrid de LaLiga, en vivo
Sigue la comparecencia del técnico del Real Madrid en la previa del partido contra el Sevilla de la jornada 37ª de LaLiga EA Sports
"Yo siempre que hablo con los jugadores no tengo miedo que lo puedan comentar. Me gusta mantenerlo en privado, pero lo entiendo. Pero antes del partido hablé con él y ya os lo expliqué a vosotros, no hay problema"
¿Ha hablado con Mbappé?
"Ahora mismo subía para aquí y me ha dicho que estuviese tranquilo. Entiendo que lo dijo parecía noticia, yo le doy más naturalidad, sé lo que sienten porque estuve ahí, sé lo que es jugar menos, los entiendo perfectamente. Sé que Kylian no estaba contento y me gusta, no entendería que no quisiera jugar. Tiene más normalidad de la que se ha dado. Creo que lo mejor era que jugase la segunda parte para jugar el domingo. Nada más, mi relación sigue siendo la misma"
Arranca la rueda de prensa
"El Sevilla ha ganado los últimos tres partidos, viene haciendo las cosas bien con Luís, le ha dado la vuelta al club. El estadio es ilusionante por la complejidad, por el ambiente que se crea con una afición de las mejores de España"
Surrealismo en RMTV
Mientras esperamos a que Arbeloa comparezca, estamos viendo escenas surrealistas en Real Madrid TV. La televisión del club blanco está acusasando a Tebas y a LaLiga de manipular imágenes de la discusión de Florentino Pérez en el palco con aficionados antes del pitido inicial del partido contra el Oviedo. Según el medio, el presidente blanco estaba ordenando a unos niños para que se hicieran fotos con él.
"Manipulación, el Madrid se enfrenta a un sistema ordenado de la mugrienta liga Negreira. La demostración total"
Incendio Mbappé
Será la primera rueda de prensa de Arbeloa en la que el técnico saldrá a la palestra con toda la información de la rajada monumental de Mbappé tras la victoria ante el Oviedo.
El francés declaró que el entrenador, en la previa del partido, "me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla", dejándolo en el banquillo pese a sentirse al 100% para ser titular
¡Buenos días! Arrancamos el directo de la rueda de prensa de Álvaro Arbeloa en la previa del partido del Sevilla - Real Madrid de la jornada 37ª de LaLiga. El técnico blanco comparecerá en poco más de media hora y se espera una matinal muy caliente en Valdebebas...
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