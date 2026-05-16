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Álvaro Arbeloa, en directo: la rueda de prensa previa al Sevilla - Real Madrid de LaLiga, en vivo

Sigue la comparecencia del técnico del Real Madrid en la previa del partido contra el Sevilla de la jornada 37ª de LaLiga EA Sports

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid / Europa Press

Víctor González

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