Álvaro Arbeloa, en directo: la rueda de prensa previa al Sevilla - Real Madrid de LaLiga, en vivo

Surrealismo en RMTV

Mientras esperamos a que Arbeloa comparezca, estamos viendo escenas surrealistas en Real Madrid TV. La televisión del club blanco está acusasando a Tebas y a LaLiga de manipular imágenes de la discusión de Florentino Pérez en el palco con aficionados antes del pitido inicial del partido contra el Oviedo. Según el medio, el presidente blanco estaba ordenando a unos niños para que se hicieran fotos con él.

"Manipulación, el Madrid se enfrenta a un sistema ordenado de la mugrienta liga Negreira. La demostración total"