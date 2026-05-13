En Directo
REAL MADRID
Álvaro Arbeloa, en directo: rueda de prensa previa al Real Madrid - Real Oviedo
Sigue la comparecencia del técnico en la previa del Real Madrid - Real Oviedo de la jornada 36ª de LaLiga EA Sports
Finaliza la rueda de prensa de Arbeloa. El Real Madrid afronta mañana, jueves a las 21:30 en el Santiago Bernabéu, la antepenúltima jornada de Liga frente al Real Oviedo.
"Creo que he sido un entrenador que he tenido bastante cuidado con mis jugadores, en la mayoría de los casos he intentado no arriesgar con su salud, he sido bastante cauto. Siempre quieres tener los mejores en el campo pero hay que cuidar de ellos y lo voy a seguir haciendo. Me gustaría que todos tuvieran la oportunidad de despedirse jugando esta temporada, y hay mucha gente que me gustaría que tuvieran el premio de jugar, pero no creo que haya nadie que no quiera poner el pie o la cabeza porque la tiene más puesta en el Mundial que en defender al Madrid estos tres partidos".
"Para mí estos tres partidos tienen que demostrar muchas cosas los futbolistas y esto es lo que espero de ellos".
"Me resulta soprendente escuchar que este club toca fondo. Es algo que a mí se me escapa, no llevamos 50 años sin ganar nada, si el Madrid esta donde está es por la exigencia que tenemos y el inconformismo. No sé si aquí se atarvería a firmar que el Madrid no ganará nada el año que viene".
"Es por esto que no entiendo mucho los análisis de inestabilidad institucional, de desastre, de vestuario desunido... Se me escapa porque creo que el Madrid lleva tiempo haciendo las cosas bien. Estoy seguro que en verano el club hará el análisis necesario y tendrá una plantilla más fuerte".
"Entiendo las críticas por cualquiera de las decisiones que tome o por lo que pueda decir. Hay muchas veces que digo lo que pienso, pero otras lo que debo. Creo que un entrenador debe ser un escudo delante de los jugadores, pero cuando estoy con ellos claro que les digo muchas cosas que aquí no debo, igual que ellos a mí. La exigencia que nos tenemos, siempre con respto, ha sido máxima, yo les he apretado, les he dado mi visión como entrenador y de todo lo que tienen que mejorar".
"No podría creer que un jugador del Madrid no se deje todo lo que tiene por el club, porque entonces no sería consciente de donde está. Los jugadores tienen que ser conscientes de la suerte y la fortuna que tienen de ser del Real Madrid".
"Como no soy socio, no voy a votar. Yo he conocido a este club sin Florentino, sé como era antes, sé como ha sido después, y me quedo con estos últimos veintiséis años, no tengo duda. Me quedo con lo que Florentino ha hecho más allá de los títulos, nos ha hecho grandes. Junto a Santiago Bernabéu son las dos personas más influyentes en la historia del club".
"Insisto, entiendo las preguntas y dudas (sobre mi futuro). Desde que me he sentado en esta silla no he mirado por mí ni por mi futuro sino por el Real Madrid y el siguiente partido".
El futuro de Arbeloa y el rumor de Mourinho
"Entiendo las preguntas pero espero que entendéis y respetáis mi decisión de pensar en el partido de mañana, después en el Sevilla, el Athletic, y cuando acabe la liga podré respionder las preguntas acerca de mi futuro".
Carvajal, fuera de la prelista del Mundial
"No, no he podido hablar con él. Es una pena, es un jugador que siempre he dicho que querría tener en mi equipo, por lo que significa y por lo que puede aportar dentro y fuera del campo. Hay que respetar la decisión de los entrenadores pero es una lástima. Ayer se reincorporó al grupo y podrá estar disponible para el partido de mañana. Espero que pueda despedir esta temporada teniendo minutos y jugando".
¿Va a jugar mañana Mbappé?
Vamos a ver si puede terminar la sesión de entrenamiento que tenemos por delante, ayer la completó, y si está bien y puede completar la de hoy y estar disponible seguro que minutos tendrá para seguir demostrando el compromiso que tiene con el club".
- Reacciones a la polémica rueda de prensa de Florentino Pérez: última hora sobre el Real Madrid, en vivo
- Comunicado del FC Barcelona sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez: 'Nuestro departamento legal está estudiando sus acusaciones
- La conclusión de Maldini tras el título liguero del Barça: 'Deberían preocuparse
- La prelista de España para el Mundial: Lamine Yamal y 54 más... con sorpresas e incógnitas
- Juanma Castaño responde al palo de Florentino Pérez: '¡Cuídelo usted!
- Flick se moja sobre el futuro de Rashford y Lewandowski
- El dilema de Hansi Flick con Joan Garcia en lo que le queda de Liga al Barça
- Fichar a Anthony Gordon sería un golpe, una genialidad del Barça