Álvaro Arbeloa, en directo: rueda de prensa previa al Real Madrid - Real Oviedo

"Creo que he sido un entrenador que he tenido bastante cuidado con mis jugadores, en la mayoría de los casos he intentado no arriesgar con su salud, he sido bastante cauto. Siempre quieres tener los mejores en el campo pero hay que cuidar de ellos y lo voy a seguir haciendo. Me gustaría que todos tuvieran la oportunidad de despedirse jugando esta temporada, y hay mucha gente que me gustaría que tuvieran el premio de jugar, pero no creo que haya nadie que no quiera poner el pie o la cabeza porque la tiene más puesta en el Mundial que en defender al Madrid estos tres partidos".

"Para mí estos tres partidos tienen que demostrar muchas cosas los futbolistas y esto es lo que espero de ellos".