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Álvaro Arbeloa, en directo: rueda de prensa previa al Barça - Real Madrid de LaLiga, en vivo

El entrenador del conjunto blanco comparece ante los medios tras el incidente entre Tchouameni y Fede Valverde y un día antes del partido en el Spotify Camp Nou

Álvaro Arbeloa, durante una rueda prensa de esta temporada

Álvaro Arbeloa, durante una rueda prensa de esta temporada / EP

Christian Blasco

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