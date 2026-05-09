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REAL MADRID
Álvaro Arbeloa, en directo: rueda de prensa previa al Barça - Real Madrid de LaLiga, en vivo
El entrenador del conjunto blanco comparece ante los medios tras el incidente entre Tchouameni y Fede Valverde y un día antes del partido en el Spotify Camp Nou
Todo ello en la previa de un Clásico que, en clave Madrid, ha pasado a un segundo plano después de todo lo que ha acontecido estos últimos días en la 'Casa Blanca'.
Mucha expectación en torno a lo que puede decir hoy el técnico del Real Madrid. Será la primera vez que se pronuncie tras el incidente entre Aurelien Tchouameni y Federico Valverde.
Buenos días a todos y bienvenidos al directo de la rueda de prensa de Álvaro Arbeloa.
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