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REAL MADRID
Álvaro Arbeloa, en directo: rueda de prensa previa al RCD Espanyol - Real Madrid de LaLiga, en vivo
El técnico comparece ante los medios en la previa del Espanyol - Madrid de la jornada 34ª
Final
Acaba la rueda de prensa de Álvaro Arbeloa sin querer hablar más allá del partido ante el Espanyol. Ha hecho autocrítica, pero también ha lanzado otra vez el dardo de los árbitrajes de los partidos ante el Girona y Betis.
La Liga llega a su desenlace y esta noche juega el Barça en Pamplona, donde puede dar un paso definitivo.
¡Qué pasen una feliz jornada de sábado!
Pasillo al Barça
"No es mi mayor motivación, mi motivación es ganar los tres puntos, no encuentro otra que ganar al Espanyol".
Etapa Arbeloa
"Los resultados están lejos de lo que debe ser el Real Madrid, no ganas a nadie bajando del autobús, la diferencia está ahí sobre el papel y debemos mejorar mucho en el plano colectivo, hoy en día no nos da para jugar con el balón en el suelo de manera individual. Debemos tener estructura, plan, saber como desorganizar al rival. Lo hemos pagado con puntos".
Mastantuono
"Es un chico que trabaja muy bien, seguramente cuando juega tiene el deseo de demostrar lo que lleva dentro. Es un chico realmente joven, que podría estar en el juvenil del club y le ves el talento y la madurez. No parece que tiene 18 años por cómo habla y se comporta. Es un chico que merece la pena por su compromiso, mentalidad, capacidades que tiene. Los jugadores argentinos tienen cabida en el Real Madrid porque su temperamento encaja con este club. Ojalá lo podamos disfrutar muchísimos años".
Decepcionado con los jugadores
"Los he defendido públicamente y lo seguiré haciendo porque estoy en sus manos y su compromiso. Creo que es lo que debe hacer un entrrenador. Hemos tenido una relación franca, hemos hablado en privado y entre nosotros debemos resolverlo. En esta silla los defensaré siempre".
Gonzalo
"Son decisiones que corresponden más al propio jugador y al club. Gonzalo es un chico con capacidades excepcionales. Juega menos de lo que merece por su talento y lo que puede dar. Trabaja muy bien y le animo a seguir peleando. Tiene mucha competencia en su puesto, perono quita que esté haciendo un gran trabajo y siempre que lo he necesitado ha estado a gran nivel"
Bajón
"Estoy aquí para hablar de estos meses, se nos han escapado puntos contra equipos que deberíamos ganar, los mejores partidos han sido contra rivales de nuestra entidad. Hay situaciones difíciles de controlar, como el Betis o el Girona, pero debemos pelear por estas situaciones, no quita que hay que mejorar"
Falta de liderazgo
"Somos un equipo muy joven, solo hay que ver la media de edad de la plantilla, pero haya grandes jugadores con personalidad y experiencia, que hacen una gran labor, hay situaciones en el campo que hay que manejar mejor. Se pueden pecar pecados de juventud, pero hay futbolistas con experiencia y carácter"
Ruido Mourinho
"Entiendo todas las preguntas, pero siempre diré que el futuro es mañana, es lo que importa. Cada partido es mi vida"
Mourinho
"Me preocupa el partido de mañana, el futuro es mañana, he pensado siempre en el Real Madrid"
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