Álvaro Arbeloa, en directo: rueda de prensa previa al RCD Espanyol - Real Madrid de LaLiga, en vivo

Final

Acaba la rueda de prensa de Álvaro Arbeloa sin querer hablar más allá del partido ante el Espanyol. Ha hecho autocrítica, pero también ha lanzado otra vez el dardo de los árbitrajes de los partidos ante el Girona y Betis.

La Liga llega a su desenlace y esta noche juega el Barça en Pamplona, donde puede dar un paso definitivo.

¡Qué pasen una feliz jornada de sábado!