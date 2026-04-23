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REAL MADRID
Álvaro Arbeloa, en directo: rueda de prensa previa al Real Betis - Real Madrid
Sigue la comparecencia del técnico en la previa del Real Betis - Real Madrid de la jornada 32ª de LaLiga EA Sports
Militao
"Le vamos a hacer ahora una resonancia, no parece nada grave. en un rato sabremos el alcance de lo que tiene.
"Cuando no hemos matado partidos, también es parte de mi responsabilidad, para ganar partidos tienens que hacer muchas cosas bien y estar bien preparado a todos los niveles y son muchas las cosas que tenemos que corregir y mejorar para estar por la pelea por el título".
"Lo anímico, lo mental, lo emocional... para ganar hoy en día tienes que estar a un nivel muy alto en todo. Hay que salir a dar el 100%, es lo único que pido. Dejarlo todo dentro, dar lo mejor de nosotros mismos y este debe ser el objetivo mañana también".
Vinicius
"Está preparado para jugar mañana, va a ser titular. Me siento un priviliegiado de tenerle en el equipo y estoy seguro que mañana va a hacer un gran partido y un gran desempeño".
"Mi objetivo es que el Madrid gane cada partido que juega, no mi cargo. La responsabilidad del Madrid es salir a ganar cada partido, son vitales estos últimos seis partidos y así lo transmito a mis jugadores. Tenemos que ser muy profesionales y respetuosos con el escudo y nosotros mismos".
El like de Mbappé a Mourinho
"Son cosas que ni entro a valorar, no me molesta ni me importa que le de un like a Mourinho, a Julia Roberts... no pasa nada, son cosas que no tienen importancia".
"Alexander-Arnold está demostrando un grandísimo nivel, su rendimiento está fuera de toda duda y ahora mismo se merece jugar. Cada vez que pongo un jugador al campo debo confiar mucho, mucho, mucho en él, porque en cada partido me va la vida. No soy un entrenador que regale un minuto a nadie".
La renovación de Carvajal
"Es un tema de Carvajal y el club. a mi me encantaria que se hiciera lo que les haga feliz a los dos. Todo lo que sea bueno para los dos me hará feliz".
"Solo puedo jugar con 11. Los que no juegan no es que esté contento con ellos, todos trabajan bien y me demuestran que pueden ayudar, solo puedo hacer 5 cambios. El otro día también me hubiera gustado premiar a más jugadores, no hay más, no significa que no esté contento con jugadores que juegan menos de lo que merecen":
Carvajal
"Mi respuesta del otro día quizás fue bastante cortante, era una pregunta que encontré fuera de lugar. Podéis repasar todas mis respuestas que habéis hecho sobre Carvajal, para mí es muy claro que estáis intentando poner un papel en esta situación que más que injusto, no está justificado. Ha jugado partidos importantes y los ha sacado con nota. Es un jugador fundamental para nosotros, y en un Mundial necesitas jugadores como él. Es una leyenda del Madrid y el canterano más importante de la historia del club. Siempre le he tratado con respeto, cariño y admiración".
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