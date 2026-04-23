Álvaro Arbeloa, en directo: rueda de prensa previa al Real Betis - Real Madrid

Carvajal

"Mi respuesta del otro día quizás fue bastante cortante, era una pregunta que encontré fuera de lugar. Podéis repasar todas mis respuestas que habéis hecho sobre Carvajal, para mí es muy claro que estáis intentando poner un papel en esta situación que más que injusto, no está justificado. Ha jugado partidos importantes y los ha sacado con nota. Es un jugador fundamental para nosotros, y en un Mundial necesitas jugadores como él. Es una leyenda del Madrid y el canterano más importante de la historia del club. Siempre le he tratado con respeto, cariño y admiración".