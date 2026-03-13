En Directo
REAL MADRID
Álvaro Arbeloa, en directo: rueda de prensa previa al Real Madrid - Elche
Sigue la comparecencia del técnico del Real Madrid en la previa del duelo ante el Elche en el Bernabéu
El cambio de chip
"Es muy complicado, tienes que conseguir que la autoexigencia iguale la motivación del otro día. Vendrá un Elche diferente por lo que supone jugar en el Bernbéu, más motivado y con ganas de dar la sorpresa. Cone sa complejidad y exigencia vamos a salir mañana para sacar los tres puntos, que es el objetivo".
La influencia de Pintus
"Cada uno hace los análisis que considera. Yo de Pintus solo puedo decir que es un profesional excepcional, es una suerte tenerlo a mi lado. Ojalá sigamos igual de fuertes las segundas partes como estamos llegando".
La victoria ante el City
"La exigencia siempre ha sido muy grande y las críticas son inherentes a esta silla. Los entrenadores que han ganado Champions aqui se han llevado muchas crítiacs, muchas dudas pero es lo que conlleva este cargo. No me preocupa mucho, lo unico en lo que pienso es en ganar el Elche y que mis jugadores esten bien y que consiga sacar lo mejor de ellos".
Tiago
"Los chicos tienen que seguir trabajando con humildad, está habiendo mucho foco con ellos pero deben seguir esforzándose, y mientras lo sigan haciendo los minutos los tienen que ganarselos en el campo. Mañana quizá veis a alguno más".
Manuel Ángel
"Para mi el tamaño que tiene es el de su corazón. Lo vimos contra el City, contra jugadores enormes fisicamente, un jugador con un desparpajo sensacional. No voy a decir que es uno de mis ojitos derechos, que lo es, pero es un chico en el que creo mucho, así que ojalá pueda seguir teniendo minutos y demostrar lo bueno que es".
Arranca la rueda de prensa
"Yo creo que Mbappé puede viajar a Manchester. El domingo tomaremos una decisión. Ojalá pueda estar ahí y contra el Atlético. Después, cuando toque con Francia ya aboradremos el tema de nuevo".
La mala noticia para el Real Madrid pasa por la creciente lista de lesionados y el evidente desgaste físico de los pocos futbolistas que siguen disponibles. Entre las bajas por lesión se encuentran Militao, Rodrygo, Bellingham, Ceballos, Mbappé, Alaba y Carreras, a los que se sumará casi con total seguridad Mendy.
Además, Rüdiger, Asensio y Huijsen arrastran molestias desde hace tiempo, aunque en principio se espera que puedan jugar salvo contratiempo de última hora. Por otro lado, Mastantuono cumplirá su segundo partido de sanción tras la expulsión sufrida ante el Getafe.
El Madrid afronta el partido cargado de confianza tras golear 3-0 al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions. Este sábado recibe a un Elche en horas bajas, que se encuentra a solo un punto de la zona de descenso. En caso de ganar, los de Arbeloa se colocarían provisionalmente a un punto del Barça, pendiente de lo que haga el conjunto de Flick el domingo ante el Sevilla.
Buenos días y bienvenidos al directo de la rueda de prensa de Álvaro Arbeloa. El entrenador del Real Madrid comparece ante los medios en la previa del partido ante el Elche.
