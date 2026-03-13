Álvaro Arbeloa, en directo: rueda de prensa previa al Real Madrid - Elche

La mala noticia para el Real Madrid pasa por la creciente lista de lesionados y el evidente desgaste físico de los pocos futbolistas que siguen disponibles. Entre las bajas por lesión se encuentran Militao, Rodrygo, Bellingham, Ceballos, Mbappé, Alaba y Carreras, a los que se sumará casi con total seguridad Mendy.

Además, Rüdiger, Asensio y Huijsen arrastran molestias desde hace tiempo, aunque en principio se espera que puedan jugar salvo contratiempo de última hora. Por otro lado, Mastantuono cumplirá su segundo partido de sanción tras la expulsión sufrida ante el Getafe.