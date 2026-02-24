En directo
REAL MADRID
Álvaro Arbeloa y Courtois, en directo: rueda de prensa previa al Real Madrid - Benfica
Sigue la comparecencia del técnico del Real Madrid en la previa del esperado encuentro de Champions League en el Santiago Bernabéu
La ausencia de Mourinho
"Igual que el equipo está centrado en hacer un gran partido, yo también. No es la primera vez en la carrera de José que no está en el campo y siempre ha preparado bien a sus equipos. Espero un gran Benfica mañana. Seguro que ajusta muchas cosas del partido de la ida".
El rol de Mbappé
"No creo que el problema de Mbappé sea el gol ni cómo lo hace. En el campo uno toma decisiones. Si tuviese que destacar una cualidad de Kylian, es un jugador y una persona muy inteligente. Sabe muy bien dónde moverse. Sabe perfectamente lo que tiene que hacer y solo hay que ver sus números".
Más sobre Vinicius
"VInicius siempre ha demostrado mucha valentia y carácter. Cualquiera en su situación... Yo no sé cómo reaccionaría. Él siempre lo ha hecho de manera valiente, esa es su respuesta, siempre lo ha sido. Es un luchador. Seguirá demostrando que es de los mejores del planeta".
Mbappé
"Está preparado para jugar mañana. Lleva semanas y quiero poner en valor el compromiso que está demostrando con todos. Es muy importante poner el valor es esfuerzo tan grande que está haciendo. Cualquier defensa que lo tiene en frente sabe que puede resolver el partido".
Cómo está Vinicius
"Está muy bien. Está muy motivado para estos partidos. Desde que he llegado yo está dando un grandísimo rendimiento y siendo diferencial. Queremos aprovecharlo al máximo y darle situaciones para mostrar todo su potencial. Es un líder y necesitamos que mañana vuelva a disfrutar".
Respuesta a Laporta
"No entro a valorar las palabras del candidato Laporta. Para mí el mayor escándalo sigue siendo que el Caso Negreria, el más grave de la historia del fútbol español, siga sin resolverse"
Motivados
"Están con muchas ganas. Mucha ilusión de disfrutar de una noche de Champions en el Bernabéu. Mañana será una gran noche de Champions. Será una final. El que gane estará en el bombo, que es nuestro objetivo".
Las declaraciones de Mourinho
"Lo mismo que dije la semana pasada. Creo que Vini marcó un gol muy bonito, que nada de lo que pueda hacer o haya hecho justifica un acto de racismo. Nada justifica un acto de racismo".
Más sobre el incidente
"Estamos concentrados en el partido. Queremos dar una gran imagen. Eso es lo que tenemos el foco y donde ponemos nuestra energía y esfuerzo. El resto, creo que no nos incumbe. No tenemos que tomar esas decisiones, tiene que ser la UEFA".
Sanción a Prestianni
"No hemos hablado y mi opinión sigue siendo la misma que la semana pasada. Estamos ante una gran oportunidad para marcar un antes y un después en la lucha contra el racismo. La UEFA tiene la oportunidad de no dejarlo solo en un eslogan o un cartel antes delos partidos y espero que la aproveche".
