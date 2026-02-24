Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REAL MADRID

Álvaro Arbeloa y Courtois, en directo: rueda de prensa previa al Real Madrid - Benfica

Sigue la comparecencia del técnico del Real Madrid en la previa del esperado encuentro de Champions League en el Santiago Bernabéu

Christian Blasco

Christian Blasco

