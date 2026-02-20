Álvaro Arbeloa, en directo: rueda de prensa previa al Osasuna - Real Madrid

La celebración de Vinicius

"No me gusta ni estoy aqui para opinar de las reflexiones de Kompany ni Mourinho ni nadie. Todos son libres de dar su opinión. Vinicius marcó un auténtico golazo en un campo fantástico. Celebró un gol como hemos visto cientos y cientos y cientos de futbolistas a lo largo de la historia. Muchos futbolistas sin importar su condición ni color de piel. No vamos a permitir que se ponga a la víctima como provocador. Creo que es injustificable. Nada de lo que ha hecho Vinicius en un campo de fútbol justifica un acto racista".