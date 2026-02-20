En Directo
REAL MADRID
Álvaro Arbeloa, en directo: rueda de prensa previa al Osasuna - Real Madrid
Sigue la comparecencia del técnico del Real Madrid en la previa del duelo en El Sadar ante Osasuna
Los centrales
"Afortunadamente tenemos a 5 grandes centrales y ojalá recuperemos pronto a Militao. Contento de tener a todos sanos, veremos cómo llegan al entrenamiento de hoy. Decidiremos un poco de cara al partido, pero es importante recuperar efectivos. El control de cargas es importante, pero lo más importante es luchar por los tres puntos".
Más sobre la persecución a Vinicius
"Lo que está haciendo dentro del campo es sensacional y brillante, decidiendo partidos y echándose el equipo a la espalda. Es un chico que no tiene miedo. Es capaz de ser tan valiente de vivir situaciones como la del otro día y volver a un terreno de juego. No me puedo poner en su situación. Todos recibimos insultos en el mundo del fútbol, pero nunca me han insultado por mi color de piel. Hay que tener mucho coraje para vovler a jugar como hizo. Estaremos defendiéndole a su lado".
¿Mejor sin Bellingham?
"Si pudiera dar un brazo para que Jude estuviera sano y pudiera jugar mañana lo daría sin pensarlo. Es uno de los mejores jugadores del mundo, un líder y una baja muy sensible. Me da felicidad que seamos capaces de competir sin un jugador como Bellingham. Habla muy bien de nuestra plantilla. Si tuviese la poción de Panoramix para recuperarle, lo haría".
Posible no sanción para Prestianni
"No me compete a mí, evidentemente. No es mi lugar ni mi posición. Sí creo que tiene que haber una sanción y un cástigo porque no queremos que vuelva a ocurrir. Es una oportunidad de marcar un antes y un después. A partir de aquí, será la UEFA. También nosotros, cómo reaccionamos como sociedad ante un acto así. Sabemos la pasión que levanta el fútbol, pero hay cosas que son intolerables".
El papel de Trent
"Salta a la vista que es especial su golpeo. Ya no solo la precisión, la tensión con la que da los pases y que no necesita tiempo para cargar los pases de 60-70 metros. Es muy importante poner a correr a Vini y Mbappé y él lo está haciendo fantásticamente bien. No es fácil después de un parón, pero se ajusta a lo que necesitamos en el equipo. Su conexión con Fede y Arda está siendo muy buena".
La celebración de Vinicius
"No me gusta ni estoy aqui para opinar de las reflexiones de Kompany ni Mourinho ni nadie. Todos son libres de dar su opinión. Vinicius marcó un auténtico golazo en un campo fantástico. Celebró un gol como hemos visto cientos y cientos y cientos de futbolistas a lo largo de la historia. Muchos futbolistas sin importar su condición ni color de piel. No vamos a permitir que se ponga a la víctima como provocador. Creo que es injustificable. Nada de lo que ha hecho Vinicius en un campo de fútbol justifica un acto racista".
Consecuencias para Prestianni
"Ahora está en manos de la UEFA. Ellos son los primeros que llevan haciendo una lucha contra el racismo muchos años. Tienen la oportunidad de castigar un acto y no permitir que vuelva a suceder".
Mourinho no rectifica
"Creo que todo el mundo vio lo que pasó. Todos vimos el partido y vimos qué pasó. Eso es lo realmente importante. No podemos desviar el tema y estamos ante una grandísima oportunidad para tomar medidas y que esto no vuelva a ocurrir".
La posibilidad de abandonar el campo el otro día
"Fue decisión de VInicius el volver al campo y seguir jugando. Si Vinicius hubiese dicho que no seguía jugando, nos hubiesemos ido todos, uno detrás de otro, todos para dentro. Ninguna victoria me hará sentirme más orgulloso que lo que viví el pasado martes. Cómo reaccionaron, cómo siguieron jugando y las reacciones posteriores. Un equipo unido que protege a un compañero".
"Cuando uno llega tiene que conocer a los jugadores y ver qué funciona mejor. Luego, el rendimiento les pone en el campo y les mantiene. Estamos respondiendo todos muy bien. Cada vez lo hacemos un poquito mejor y eso es lo que queremos. Trabajamos para eso y vamos a seguir".
