Álvaro Arbeloa, en directo: rueda de prensa previa al Valencia - Real Madrid

SEMANA SIN PARTIDOS

Tras jugar seis partidos en menos de 20 días, el técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, y el preparador físico, Pintus, tienen 15 días con solo dos encuentros para que su trabajo empiece a notarse. Todo ello, antes de la repesca contra el Benfica, que desató un terremoto en el inicio de la era del entrenador salmantino.

