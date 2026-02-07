En directo
REAL MADRID
Álvaro Arbeloa, en directo: rueda de prensa previa al Valencia - Real Madrid
Sigue la comparecencia del técnico del Real Madrid en la previa del duelo en Mestalla ante el Valencia
SEMANA SIN PARTIDOS
Tras jugar seis partidos en menos de 20 días, el técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, y el preparador físico, Pintus, tienen 15 días con solo dos encuentros para que su trabajo empiece a notarse. Todo ello, antes de la repesca contra el Benfica, que desató un terremoto en el inicio de la era del entrenador salmantino.
LEA: Ahora sí: se acabaron las excusas para Arbeloa y Pintus
COMPARECENCIA ARBELOA
¡Bienvenidos a la comparecencia de Álvaro Arbeloa! El entrenador del Real Madrid interviene en la previa al duelo frente al Valencia después de una semana sin partidos. Visita siempre complicada a Marsella y con el ruido del último partido del Rayo todavía coleando, así como los dos días de descanso de una jornada que iba a ser para ajustes.
